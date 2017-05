La película “The Square”, dirigida por el sueco Ruben Östlund, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2017, el principal galardón de este importante evento consagrado al mejor cine, que ha llegado a su 70 edición.

El filme triunfador es una comedia con toques surrealistas, una sátira sobre la corrección política, una burla al mundo del arte contemporáneo en el mundo occcidental, que ha gozado de una excelente recepción allí donde se ha exhibido.

El premio a la mejor dirección recayó sobre la estadounidense Sofía Coppola por su trabajo en “The Beguiled”(El engañado). Se da la circunstancia de que esta es la segunda vez en la historia de este festival en la que una mujer consigue dicho galardón. Antes de Coppola, hace 56 años, en 1961, lo recibió la directora rusa Yuliya Solntseva, con una película inspirada en la Segunda Guerra Mundial titulada “La epopeya de los años de fuego”.

“The Beguiled” está ambientado en la Guerra de Secesión americana y ha sido protagonizado por la actriz Nicole Kidman. Kidman no pudo conseguir el reconocimiento como mejor actriz a pesar de ser considerada una de las candidatas con más posibilidades, pero Cannes la premió con un reconocimiento especial, el Premio 70 aniversario, por el hecho de haber participado en tres películas y en una serie de televisión que se exhibieron durante esta edición del festival.

El premio al mejor actor fue para Joaquim Phoenix, por su interpretación en la película “You Were Never Really Here”, dirigida por la realizadora británica Lynne Ramsay, que también se llevó el premio al mejor guión. Un premio que compartió ex aequo con Giorgos Lanthimos, por su trabajo para The Killing of a Sacred Deer

Por su parte, la alemana Diane Kruger, candidata por su papel en la película “In the Fade”, de Fatih Akin, fue reconocida como la mejor actriz del festival.

El que se considera segundo premio por nivel de importancia, denominado el Gran Premio del Jurado se lo llevó la película francesa “120 battements par minute” (120 pulsaciones por minuto), del director Robin Campillo. Fue el galardón más aplaudido por el público asistente.

El Premio del Jurado fue para Nelyubov, de Andréi Zyvagintsev.

El jurado estuvo presidido por el reconocido director español Pedro Almodóvar.

Según los expertos, esta edición del Festival de Cannes no ha destacado por su especial brillantez, aunque Almodóvar asegurar haber visto varias películas que le habían impresionado muchísimo.