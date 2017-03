Desempleo: Como afrontar la realidad

Desde el inicio de la crisis económica, allá por 2008, España ha sido uno de los países desarrollados en los que más estragos ha hecho ésta entre la población.

Los jóvenes se enfrentan a una tasa de desempleo juvenil de aproximadamente en España del 52,1%, según estadísticas. Ya sea porque estás recién egresado o has decidido cambiarte de trabajo. No siempre se tiene la oportunidad de trabajar en una empresa ideal ni en un lugar relativamente estable.

¿Cómo afrontamos la realidad del desempleo? Primero, cambiando la perspectiva desde donde vemos las cosas, pensando con cautela nuestra dirección y midiendo en toda oportunidad si podemos o no lograr nuestro objetivo. Lo importante en todo momento es no decaer en la esperanza, y la ilusión es un estado de ánimo que puede acompañar a la motivación. Recuerda que la motivación es lo que hará que te muevas hacia una determinada dirección, con un rumbo de sentido bastante claro y con un propósito bien definido.

No importan las dificultades

Ver el camino y atravesarlo a pesar de las dificultades y obstáculos es importante para lograr definirnos en la vida. Si tenemos una mente positiva en cualquier momento, puede que las puertas que toquemos sean abiertas. Llénate de energía positiva, enfocándote en lo que puedes hacer y lograr aunque todo esté en tu contra.

Ahora, una vez tenemos la esperanza y la ilusión, comenzamos a pensar de otra manera. Por ende, las cosas cambian para que puedas lograr tu objetivo final que es un trabajo. No quedarse en el estado perpetuo de queja, de lamento y negatividad. Recibe los beneficios de una mente saludable que se reflejará en las entrevistas de trabajo y te darán puntos a tu favor.

Si estás seguro de tus conocimientos adquiridos en tu universidad, tienes la confianza y la posibilidad de ser óptimo, afronta así una entrevista de trabajo. No te pongas límites en creatividad, mantén la seguridad con mucha confianza y sonríe. No titubees de tus logros, no confundas tus actitudes, sé firme viéndote alcanzar tus objetivos que deseas.

Poner las energías en el tapete es lo principal que puedes hacer. Las habilidades que posean se irán a las metas que prefieres. La pregunta es, luego de haber canalizado tu energía ¿Cómo afronto la realidad del desempleo una vez he enfocado mi meta y mis energías en eso?

Cada vez es más sencillo

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, existe una forma práctica y cómoda de conseguir empleo de forma sencilla. Nacen, como auge de la movida digital, las webs de consultoría de empleo. Si ya has mandado tu curriculum vitae a distintas empresas y no has sido contactado por ninguna, no te rindas y prueba esta modalidad.

Luego asegúrate de que tus documentos estén al día. Si estas en España puedes indagar mucho más en el área de trabajo a través del SEPE, que es el servicio público de empleo estatal.

La misión del SEPE es contribuir al desarrollo de la política de empleo, así como de gestionar el sistema de protección por desempleo u garantizar la información sobre el mercado de trabajo con el fin de conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del capital humano de las empresas. Así como lo aseguran ellos en su web, puedes comunicarte con ellos y preguntar sobre ámbitos laborales pertinentes.

En la web del SEPE además podemos ver la información de dónde sellar el paro en las distintas oficinas de empleo disponibles. Si por ejemplo vivimos en Benalmádena, municipio de Málaga, tendremos que sellar el paro en Benalmádena.

Además en esta misma oficina de empleo de Benalmádena podremos buscar activamente empleo, bien a través de su web, bien pidiendo cita con un asesor de empleo, el cual nos buscará ofertas de empleo que se adapten a nuestro perfil educativo y profesional.

Todo esto puede ayudarte al momento de salir del desempleo. De afrontar la ilusión con pasos en la vida real.