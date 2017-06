Conviértete en el ganador de Raiola manda y no el panda

Raiola manda y no el panda, es el concurso SEO que pone a prueba tus tácticas para el posicionamiento web en España. Todo bajo la organización de Dean Romero y el ganador de su concurso en el 2016 David Ayala, con el patrocinio de la empresa de hosting Raiola Networks, fuente de inspiración también para el nombre de la interesante disputa.

Estas personalidades del mundo SEO unieron sus brillantes mentes para crear este estupendo concurso, es una forma de intercambiar trucos, conocimientos, información y experiencias, es también una forma de darse a conocer y mostrar el trabajo personal.

Aquí la meta es posicionar un post en el primer lugar de Google a través de las palabras claves Raiola manda y el panda no, quien logre obtener el primer lugar de este concurso por 5000 Euros, será muy afortunado, ganando también el respeto de los colegas más experimentados del SEO.

¿Cuándo será el gran día de Raiola manda y el panda no?

El momento definitivo de la competencia es el 25 de Junio, tienes oportunidad de intentarlo hasta las 12:00 horas de España, pero antes de comenzar debes tener claro los requisitos para ser un competidor. Necesitas ser un usuario registrado en el foro SoyWebmaster.com de David Ayala y suscribirte al blog de Dean Romero Blogger3cero.com.

En suma, debes usar un dominio de tu propiedad, en caso de que faltes a estas bases, no podrás obtener el premio, pues en caso de que quedas en la primera posición descalificas y el galardón se lo lleva quien ocupe el segundo lugar.

A la fecha ya han hecho su correspondiente intento varios competidores, han comenzado con algo de Black Hat SEO, videos de Youtube y Linkbuilding, pero puedes usar cualquier método, estrategia o truco que tengas, Raiola manda y el panda no es una guerra donde todo se vale y cada vez se pone mejor.

Es cierto que no se trata de un concurso sencillo, pero existe todo lo necesario para que Raiola mantenga el poder y el panda no pueda hacer nada para evitarlo. Además, no hay nada que perder, sin importar si ostentamos o no el primer lugar quedará la satisfacción de la experiencia, el intercambio de estrategias y el aprendizaje frente a los demás oponentes.

Solo queda poner a prueba los conocimientos y dejar las mejores cartas para el final, el 25 de junio será un gran día y marcará un gran impulso para quien logre tan grandiosa hazaña dentro de la comunidad SEO.