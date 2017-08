Cómo mejorar tu posicionamiento local en Google

Como bien sabrás, Google es el buscador más importante a nivel mundial, de aquí que todo el mundo quiera aparecer en los primeros puestos del mismo para conseguir atraer el máximo número de visitas posible. Si quieres posicionar en los primeros puestos del buscador tu negocio local, no lo dudes y sigue los consejos que te vamos a mostrar a continuación.

¿Qué necesito para posicionarme en Google a nivel local?

Si no quieres pagar por publicidad para aparecer en la parte alta de Google, entonces no te queda más remedio que seguir los siguientes pasos.

En primer lugar debes crear tu propia página local a través de Google plus. Crear tu propia página es realmente muy sencillo, eso sí, no podrás registrar tu negocio una segunda vez. Por este motivo es muy importante que la creación de la página se haga de manera correcta.

Ahora que tienes la página creada, esto no quiere decir que vayas a aparecer en el primer puesto por arte de magia, sino que lo más seguro es que aparezcas en los últimos puestos. Ahora es el momento de luchar por los primeros puestos.

Para comenzar a posicionar tu negocio local debes conseguir menciones. Dentro del Seo local, las menciones son los enlaces del Seo tradicional. Para comenzar puede ser interesante conseguir menciones a través de los directorios tradicionales, como por ejemplo las páginas amarillas. Estos son gratuitos y Google verá que tu negocio es real y que te anuncias en diferentes medios. Eso sí, siempre usa los mismos datos con los cuales te registraste en la página. Si cambias los datos, entonces el buscador te penalizará.

Es importante conocer los blogs locales y conseguir enlaces de ellos. En muchas ocasiones no suele ser muy complicado, sobre todo si el blog es pequeño. También podrás conseguir enlaces a periódicos, pero en este caso la inversión tendrá que ser superior.

Investigar a la competencia también es importante. Si la sigues podrás conocer sus pasos y seguirlos para conseguir un posicionamiento superior.

Dentro de la web siempre debes incluir tu dirección. Un buen ejemplo es este portal de cerrajeros, que muestra detalladamente la localización de su negocio. Esto no solo gusta a Google porque muestra que el negocio realmente es físico y no es falso, sino que gusta a los clientes, los cuales sabrán que tu negocio es legal y no van a tener problemas a la hora de contratarte.

Las opiniones de otros clientes son muy importantes. Se ha demostrado que para conseguir un buen posicionamiento local, es importante que los clientes dejen sus opiniones. En este caso una buena opinión y una buena puntuación indicará al buscador que tu negocio interesa a los clientes. En cambio, las malas opiniones te penalizarán. Por este motivo, siempre debes ofrecer un buen servicio para que las opiniones sean positivas. Y no olvides comentar a tus clientes que comenten y opinen sobre tus servicios. A tus clientes no les costará esfuerzo y tú podrás disfrutar de un mejor posicionamiento y por ello de un número superior de clientes.

Apuesta por la geolocalización. Este servicio es cada vez usado por más negocios locales y realmente ayuda y mucho al posicionamiento. Lo importante es indicar al buscador que el negocio realmente existe y no es ficticio. Y es que si Google tiene indicios de que el negocio es ficticio, entonces será muy probable de que nunca posicione en los primeros puestos.

Como sucede con el posicionamiento Seo, el posicionamiento local también exige que la web sea de calidad. Para ello debes ofrecer contenidos de calidad y sobre todo debes ofrecer una navegación sencilla a tus visitantes y posibles clientes, tal y como lo harías en una web normal. Si no eres capaz de crear tu web o darla contenidos, siempre tienes la oportunidad de contratar los servicios de una buena empresa Seo. Así tú te dedicarás a tu negocio y no perderás el tiempo posicionando tu web. Además, añadir un blog a la web es muy importante para conseguir un mejor posicionamiento.

Y no olvides que tu web siempre debe estar actualizada y ofrecer contenidos de alta calidad. Si no actualizas tu web, esto indicará a Google que tu web está abandonada y por ello irás perdiendo los puestos que hayas ido ganando.