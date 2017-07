Testing Day en Valencia de los videojuegos de Lanzadera para PlayStation

Aproximadamente 100 personas han testeado los videojuegos que desarrolla el programa PlayStation Games Camp y la aceleradora Lanzadera para PS4. Los participantes han podido probar de primera mano los juegos creados en Valencia Deiland, Timothy vs the Aliens y Hive de los estudios Chibig, Wild Sphere y Catness, respectivamente.

Tras la presentación de los videojuegos a primera hora de la mañana del martes 4 de julio, los asistentes a esta jornada probaron los diferentes videojuegos por turnos, divietiéndose con las diferentes creaciones durante toda la mañana. Estos tres videojuegos están siendo desarrollados por estudios independientes valencianos en exclusiva para PlayStation4 en el marco de PlayStation Games Camp.

Estos proyectos de ocio y entretenimiento están creciendo desde el pasado mes de febrero en las instalaciones de Lanzadera, dentro de Marina de Empresas (Valencia). Este vivero de estudios cuenta también con sedes en otras grandes ciudades españolas como Madrid, Sevilla y Bilbao.

Los tres estudios implicados reciben el apoyo para sus desarrollos con el asesoramiento técnico de expertos de PlayStation y con el apoyo de Lanzadera para todos los aspectos que tienen que ver con la vertiente empresarial de los proyectos.

Los desarrolladores de videojuegos han aprovechado este Testing Day, el primero que se celebra en Marina de Empresas, para recoger opiniones, intercambiar impresiones, escuchar sugerencias e identificar posibles aspectos de mejora para sus creaciones.

Veamos ahora las principales características de los tres videojuegos testados:

Deiland es una obra del estudio Chibig, un videojuego en el que el jugador descubre un minúsculo planeta habitado por un único niño llamado Arco. Este personaje siembra, cosecha, construye y fabrica objetos de artesanía, defiende su hogar de los monstruos y mantiene curiosas relaciones comerciales con extraños visitantes. Imposible aburrirse, sobre todo si aflora el poder del cristal mágico que Deiland guarda en su interior.

Timothy vs the Aliens es una historia de gansters creada por el estudio Wild Sphere. En ella, Timothy, un gánster que vive su propia realidad en blanco y negro, debe defender su ciudad, llamada Little Fish City, del ataque de unos aliens de colores.

Hive es un juego desarrollado por Catness, un shooter multijugador que cuenta con ambientación futurista. En este juego dos equipos que pueden llegar hasta los 10 jugadores y coordinarse entre sí, y encarnar a diferentes héroes, luchan en batallas en el interior del planeta Hive IV.