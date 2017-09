Compra, leasing o alquiler de una furgoneta

Si estás pensando en montar un negocio, seguro que te preguntas si comprar una furgoneta nueva, si apostar por el sistema de leasing o alquilarla. Si necesitas consejo, en este artículo voy a intentar darte mi opinión personal, con el objetivo de que puedas ver las ventajas y las contras de cada sistema y por ello te sea más fácil tomar una decisión acertada.

Comprar una furgoneta para el negocio

Esta es la opción por la que más personas suelen apostar. En este caso tendrás que realizar una gran inversión, pero contarás con la ventaja de que una vez pagada la furgoneta, la misma será totalmente tuya. Ten en cuenta que muchos concesionarios y bancos te darán facilidades a la hora de pagarla a plazos, por lo que no tendrás que hacer de golpe la inversión, sino que con un préstamo tendrás más que suficiente.

El problema de este sistema es que todas las reparaciones y gastos recaerán de tu cuenta. Es decir, no solo tienes que pensar en pagar la cuota mensual en caso de haberla abonado, sino que también tendrás que contar con los gastos de mantenimiento, impuestos y el gasto del seguro.

Leasing de una furgoneta

Para resumir, tengo que dejar claro que a través del leasing tendrás un sistema de alquiler con opción de compra.

Para que nos entendamos, con el leasing pagarás una cuota mensual todos los meses durante un número determinado de meses. Este número se especificará en el contrato, recordando que el mismo no suele ser superior a los 36 o 48 meses. Durante este tiempo, tú podrás usar la furgoneta como si fuese tuya.

Una vez pasado el tiempo, podrás elegir entre 3 opciones dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento.

Si ves que la furgoneta te está dando buenos resultados y estás satisfecho con ella, puede ser una buena opción usar la opción de comprarla. Entonces la empresa te dará un precio y tendrás que abonar el precio.

Si no te gusta la furgoneta, entonces puedes apostar por devolver el bien y cerrar el contrato. A partir de ese momento no tendrías en tu poder la furgoneta, pero a cambio dejarás de pagar la cuota mensual.

La última opción y la más recomendada según nos comenta Beneluxcar Málaga es la de renovar el contrato. En este caso podrás renovar el contrato de la misma furgoneta a cambio de una cuota mensual más pequeña o disfrutar de una furgoneta nueva a cambio de una cuota previamente pactada.

Y recuerda, el sistema de leasing te ofrecerá muchas ventajas fiscales. Antes de tomar una decisión, estudia bien todos los puntos para quedarte con la más acertada según tus necesidades. Si quieres más información, lee este artículo de ElConfidencial.

Alquiler de furgoneta

Esta es una opción que te la recomiendo si solo vas a necesitar la furgoneta durante un tiempo determinado y luego no la vas a usar. En este caso tendrás que pagar una cuota mensual o por el tiempo que la hayas alquilado. Ten en cuenta que la puedes alquilar por días, por quincenas, meses… cuanto más tiempo la alquiles, más económico te saldrá el alquiler si lo miras por días.

El alquiler de la furgoneta puede ser interesante si ves que tu empresa va a comenzar a dar los primeros pasos y no tienes claro si tu negocio va a ir por buen camino o no. En este tipo de casos puede ser una buena opción ya que así no comenzarás a tener deudas. Si finalmente el negocio tira hacia adelante, entonces puede ser buen momento de apostar por uno de los dos modelos anteriores, es decir, compra o leasing.

¿Qué opción elegir para mi empresa?

Nadie mejor que tú para saber que es lo que necesita tu empresa realmente. Si quieres probar el negocio, puede ser una buena opción el alquiler.

En cambio, si tu negocio comienza a tener clientes y piensas que la vas a usar a largo plazo, entonces tendrás que comprar entre la opción de compra y leasing para ver que es lo que más te interesa. Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Lo que si te puedo decir es que el sistema más usado sigue siendo el de compra, aunque cada vez son más los autónomos y empresarios que apuestan por el leasing por las ventajas que tiene. Pero tú eres el que debes tomar la última decisión.