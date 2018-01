Razones para comprar coche con renting

El renting es un sistema que se está poniendo cada vez más de moda. Si tú estás pensando en comprarte un coche, antes de dar el paso te recomiendo tener en cuenta el sistema renting porque puede que te interese. Para intentar mostrarte las ventajas de este sistema, en este artículo te voy a mostrar razones que seguro te van a convencer para apostar por este sistema.

Puedes disfrutar de tu Personal Shopping

Si eres de las personas que necesitan ayuda a la hora de comprar un vehículo porque no saben realmente lo que necesitan, a través de este sistema tendrás un plus de ayuda a través de la cual conseguir saber que vehículo se adapta realmente a tus necesidades.

Tu tan solo le tendrás que explicar que es lo que necesitas y como lo vas a usar y tu personal shopping se encargará de buscarte el vehículo ideal.

Puedes estrenar coche cada pocos años

Gracias a este sistema podrás tener la seguridad de que puedes estrenar coche cada pocos años. Normalmente los contratos suelen ser de 3 a 4 años. Es decir, cada 4 años aproximadamente podrás disfrutar de un coche nuevo. Así te podrás olvidar de tener que estirar al máximo posible la vida de tu coche.

Gracias a que cada pocos años podrás renovar de coche, podrás tener la seguridad de que siempre vas a poder disfrutar de la mejor tecnología y la mejor seguridad. De aquí que sea un sistema que cada vez tenga más seguidores.

La empresa se preocupará del coche

Tú solo te tendrás que preocupar de conducir tu coche y la empresa que te lo venda a través del sistema renting se encargará del resto.

Gracias a esto, si por ejemplo tienes un accidente, solo tendrás que llamar a la empresa y la misma se encargará de todas las gestiones. Por ejemplo, si tu coche tiene que ir al taller por cualquier motivo, tú no tendrás que hacer nada. Te recogerán el coche, te lo repararán rápidamente y te lo volverán a llevar a casa, es decir, vas a disfrutar de un servicio de muy buena calidad.

Puedes elegir el vehículo que más te interese

Normalmente solemos pensar que los coches son los únicos que se pueden comprar a través del sistema renting. Pero esto no es así. También es posible comprar por este régimen modelos de furgonetas, como podemos ver en este portal especializado en renting de vehículos. Gracias a esto puedes tener la seguridad de que podrás adquirir una furgoneta nueva para usar en tu negocio.

Contrato de mantenimiento y garantía de reparación

Es una de las cosas que más me gustan. Con el régimen de renting podrás contratar estos servicios para no tener que preocuparte de nada. Gracias a esto siempre podrás disfrutar de un vehículo en perfecto estado, sin olvidar que cualquier arañazo o avería será solucionada en el menor tiempo posible.

Puedes decir adiós a los trámites

Otra de las ventajas del renting es que no tendrás que volverte a preocupar de los trámites. Con esto quiero decir que podrás decir adiós a los trámites de tener que dar de alta el seguro y renovarlo todos los años, el tener que dar de alta el vehículo… y todos los trámites que van ligados a la compra de un vehículo que tu no tendrás que hacer porque de todo se encargará la empresa. Además tampoco te tendrás que preocupar de si el coche se deprecia o no.

Es decir, tu solo te tendrás que preocupar de conducirlo. Y una vez que finalice el contrato, podrás elegir entre adquirir otro vehículo nuevo, romper el contrato o comprar el coche a un precio previamente pactado.

Eliges el vehículo según tu presupuesto

Las empresas de renting tienen claro que las necesidades de sus clientes no siempre son iguales. Por este motivo, normalmente suelen poner a disposición de sus clientes vehículos de un mismo modelo con diferentes características. Gracias a esto, cada cliente podrá elegir el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, tanto por características como por presupuesto.

De esta manera es normal que cada vez más autónomos, empresas y particulares apuesten por el renting, ya que como hemos podido ver cuenta con muchas ventajas frente al sistema de compra tradicional.