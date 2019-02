La importancia del SEO en marketing

Cualquier estrategia de marketing cuenta como objetivo principal ser visible hacia los clientes y en consecuencia tener muchas más posibilidades a la hora de vender. Si quieres crear una estrategia de marketing online para ser visible, el SEO te será de gran utilidad. A través del SEO aparecerás en los primeros puestos de los buscadores, de aquí que serás visible.

¿Cuáles son las ventajas del SEO en el marketing?

La principal ventaja de apostar por el marketing SEO es que serás visible porque aparecerás en los primeros puestos de los buscadores como nos indican desde Seobide Marketing. Como bien sabrás, internet es un gran medio para mostrar nuestros servicios y productos. Pero a cambio es un mercado muy competitivo. Para poder ser visible, es de vital importancia crear una buena estrategia para estar en los primeros puestos de los buscadores. Y para conseguirlo, lo mejor es apostar por el Seo.

Es verdad que también puedes contratar publicidad para hacerte un poco más visible, pero este tipo de marketing te costará mucho más dinero, de aquí que la estrategia SEO sea la más usada por la gran mayoría de empresas que buscan una buena visibilidad online.

¿Por qué el SEO beneficia a las empresas?

Como bien sabes, cada vez son más las personas que buscan y compran a través de internet. Si no te quieres quedar atrás, no solo tendrás que digitalizar tu negocio, sino que también es muy importante tener una buena presencia en internet. Como he comentado antes, una buena estrategia de marketing de SEO será vital para conseguir los objetivos.

¿Qué hay que hacer para aparecer en los primeros puestos de búsqueda?

Es verdad que las estrategias de marketing SEO no son fáciles, debido a la fuerte competencia que se está creando. Pero si haces las cosas bien, te puedo asegurar que conseguirás muy buenos resultados. Por supuesto, como leemos aquí, hay que prestar atención a las técnicas usadas para conseguir llegar a los resultados y cuando se consigan no perder las posiciones ganadas. Una mala decisión o estrategia puede provocar que el proyecto se hunda en los buscadores.

Uno de los principales consejos para conseguir gustar a los buscadores es que también gustes a los usuarios que entren en la web. Piensa que de nada sirve gustar a los servidores si luego a los lectores no les parece interesante el contenido que tienen a su disposición. Por este motivo, es de vital importancia gustar a los buscadores y a su vez a los lectores. Para poder gustar a estos últimos, lo mejor que puedes hacer es crear contenido relevante y de calidad. No olvides actualizar cada cierto tiempo la web para mostrar que la web es fresca. Para hacer esta tarea, puede ser una buena opción crear un blog. Este blog puede ser llevado por ti mismo o por un profesional que se encargue de redactar los artículos.

Las palabras clave son uno de los puntos clave para posicionar el proyecto de manera adecuada. Lo primero que tendrás que hacer es buscar cuales son las palabras clave que van a usar los usuarios para intentar encontrar tu proyecto. Si las encuentras, podrás apostar por ellas y comenzar a luchar por ganar puestos dentro de esas KW. Para que te hagas a la idea, hay muchas herramientas online que te permitirán conocer las búsquedas que tiene cada palabra clave y su competencia. Así podrás saber si será fácil posicionar un proyecto o no.

Y por supuesto, desarrollar adecuadamente las técnicas SEO te ayudará a tener éxito en el proyecto de marketing online. El SEO es bastante difícil, de aquí que buena parte de las empresas estén dejando este trabajo a empresas profesionales que se encargaran de llevar los proyectos a los primeros puestos. Hay empresas que ofrecen mejores resultados que otras, siempre apuesta por las mejores. Es verdad que tú también podrás hacer el SEO, pero te costará mucho más y los resultados seguramente no sean todo lo positivos que esperas. Si apuestas por un SEO propio, presta especial atención a los títulos, meta descripción, imágenes, textos… si eres capaz de hacer un buen SEO, la web se posicionará perfectamente. El team building también es importante para conseguir buenos resultados.