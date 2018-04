Qué tipos de aires acondicionados existen para el hogar

Si tienes pensado instalar en tu casa un aire acondicionado, debes saber que existen muchos tipos diferentes que se van a adaptar perfectamente a tus necesidades. Estos aparatos electrodomésticos son especialmente útiles en verano, cuando las temperaturas suben y apetece estar en el hogar fresco, evitando el calor.

¿Qué tipos de aire acondicionados existen para el hogar?

Los modelos que existen en el mercado de aires acondicionados son muy variados, y puedes optar por aquellos que necesitan una instalación por parte de expertos y que son fijos, o aquellos que podrás utilizar nada más sacarlos de su embalaje, haciendo que sean mucho más sencillos de colocar que el resto. A continuación, tienes una lista con los tipos de aires acondicionados que puedes comprar.

Sistemas de ventana

Los llamados aires acondicionados de ventana son aquellos que requieren una instalación mucho más complicada para su funcionamiento. Cuentan con dos unidades, una que se encuentra en el exterior y otra en el interior, comunicándose por un tubo. Para que este tubo pase desde el interior al exterior, se deberá de realizar un agujero en la pared, por lo que se tendría que llamar a un técnico profesional para su montaje. Una de las problemáticas que tienen estos modelos es que tan solo van a climatizar una habitación y si quieres cambiarla de lugar, te resultará mucho más complicado. Por otro lado, en algunos lugares está prohibido porque no es estético en el exterior del inmueble.

Sistema de Split

Se trata de unos de los modelos más comercializados en la actualidad. Cuentan con un diseño bastante compacto, muy cómodo de instalar, colocándose en la pared, pero de la misma manera que con el anterior, se requerirá una salida al exterior. Consiguen ahorrar mucha energía y son muy pocos ruidos, siendo uno de los principales motivos de su instalación, puesto que este tipo de aire acondicionado consume poca electricidad y puede estar conectado durante horas y no notarlo en la factura de la luz. Cada vez se están haciendo modelos mucho más delgados y finos que se sujetan a la pared y que pueden, con un poco de originalidad, ser camuflados para que no difieran en la decoración de la casa.

Sistema de Split en techo

Estos sistemas son una mejora del anterior, aunque bien es cierto son mucho más costosos a la hora de instalar, puesto que se debe de realizar en el techo de la habitación y por lo tanto, hay que crear una estructura para mantenerlo y para que pueda funcionar correctamente. Lo bueno es que, si tienes una oficina o un local en el que quieras climatizar, es la opción más eficaz de todas, porque, a pesar de que al principio puede costar bastante la instalación, al final conseguirás ahorrar mucho dinero y el ambiente será muy agradable.

Sistemas de aires acondicionados portátiles

Nos dicen desde esta empresa de reparación de aire acondicionado en Madrid que cada vez se están llevando más los modelos portátiles o móviles, por su facilidad de uso y porque no suponen mucho gasto, ni por parte del propio producto, ni tampoco de consumo energético, siendo una opción eficaz para aquellos que no se pueden permitir la instalación de otros sistemas de aire acondicionado o que simplemente lo utilizan de vez en cuando. Uno de los problemas que se encuentran en estos modelos es que no son del todo potentes, algo que solamente se notará si se quiere utilizar en estancias de gran tamaño, pero si vives en una casa mediana, será perfecto para ti. En este sentido hay dos modelos, unos más antiguos que deben colocarse cerca de la ventana pues cuentan con un tubo que expulsa el aire caliente al exterior, y otros mucho más modernos que no requieren este tubo y que por lo tanto se pueden colocar prácticamente en cualquier parte.

Sistema central

Para terminar con este listado de los tipos de aires acondicionados que existen para el hogar, te vamos a hablar de uno que habitualmente se tienen en las oficinas, aunque a día de hoy también se están promoviendo en los hogares que cuentan con varias plantas. Se trata de un sistema central compacto de aire acondicionado que va por las paredes de la casa y pasa por todas y cada una de las habitaciones. Es mucho más caro que en los otros modelos y se considera que debe ser añadido antes de hacer la construcción de la casa, sin embargo, aporta muchas ventajas a la larga, puesto que todas las habitaciones contarás con el aire acondicionado, pudiendo ser seleccionado independientemente, es decir, que funcione en una habitación y en otra no, evitando también tener aparatos en medio de la habitación, o incluso unidades externas.