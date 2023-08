Las branded residences son un sector que, poco a poco, está conquistando al real state, siendo actualmente uno de los activos más atrayentes para las grandes fortunas. Un tipo de residencia de lujo que combina la propiedad de una vivienda tradicional con los servicios de un hotel de cinco estrellas. Un segmento clave en el mercado de activos de lujo.

Aunque pueda parecer un concepto muy nuevo, lo cierto es que este tipo de propiedades existen desde hace casi un siglo, cuando el hotel Sherry-Netherland abrió sus puertas en el mismo corazón de Manhattan. Aunque lo cierto es que no despegaron de verdad hasta la década de los 80, cuando reputadas cadenas de hoteles comenzaron a vender propiedades dentro de sus complejos, como Four Seasons, Marriot o Hyatt, por ejemplo. No obstante, ha sido en los últimos años cuando han experimentado un espectacular crecimiento.

Hoy en día, podemos encontrar más de 400 branded residences repartidas por más de 180 ciudades de 64 países distintos, especialmente por Estados Unidos, que actualmente concentra el 75% de todos los activos. Aunque lo cierto es que México, Emiratos Árabes, China e Indonesia también están poniendo en marcha importantes proyectos de este tipo. De hecho, se prevé que estas residencias experimenten un mayor crecimiento en mercados emergentes que carecen de una oferta sólida de propiedades residenciales.

¿Cómo funcionan las branded residences?

Las branded residences son asociaciones entre un promotor inmobiliario y una marca hotelera reconocida. Los compradores de este tipo de propiedades son personas adineradas que pagan tarifas de gestión por tener la marca y disfrutar de los beneficios de sus propiedades. Y es que los precios suelen ser más altos que los de una propiedad convencional.

Según Rubén Otero, experto en gestión y desarrollo inmobiliario, este tipo de condominios generan confianza en los compradores, pues saben que la propiedad en la que están invirtiendo ofrecerá un determinado nivel de calidad. Por eso, normalmente son adquiridas por personas adineradas que no disponen de tiempo para dedicarse a buscar una residencia vacacional.

Actualmente, podemos encontrar cuatro tipos de branded residences:

Ubicación compartida: se localizan en el mismo lugar que un hotel y pueden compartir algunas zonas comunes y servicios.

se localizan en el mismo lugar que un hotel y pueden compartir algunas zonas comunes y servicios. Fuera del hotel: son propiedades independientes relacionadas con una marca de lujo fuera del hotel.

son propiedades independientes relacionadas con una marca de lujo fuera del hotel. Residencias en hoteles: son propiedades ubicadas dentro de un hotel real.

son propiedades ubicadas dentro de un hotel real. Residencias independientes: suelen encontrarse cerca de un hotel y disfrutan de los servicios del mismo, pero están separadas de él.

Pero, independientemente de cuál sea la tipología, algunos de los servicios de los que pueden disfrutar son la seguridad integrada las 24 horas, la limpieza interna, los servicios de wellness, servicios de conserjería, programas de fidelización, compras personales, comidas y catering en la residencia, cuidados de mascotas o servicio de cuidados de niños. Y es precisamente este tipo de servicios los que brindan una experiencia de vivienda única a sus propietarios.

Por lo general, el propietario de una branded residence la utiliza una parte determinada en año, según las limitaciones temporales que se apliquen, y el resto del año su propiedad será usada por la marca hotelera como parte de su stock, reportando ciertos ingresos para el propietario. Con lo cual, en vez de tener una vivienda vacacional que se usa de vez en cuando y el resto del tiempo permanece cerrada, el propietario puede usarla cuando quiera mientras disfruta de un amplio catálogo de servicios y sin tener que pagar ningún gasto de mantenimiento. De hecho, todo lo contrario.

¿Por qué son tan atractivas las branded residences?

Las branded residences constituyen un nicho de alta rentabilidad, ya que la prima que se paga por acceder a este tipo de viviendas puede alcanzar el 132%. No obstante, depende mucho de la localización y de la oferta del mercado, predominantemente urbano. El 62% de este tipo de activos se encuentran en grandes urbes, que se ven menos afectadas por los ciclos estacionales.

Además, hay que tener en cuenta que entre un 60% y un 80% de los propietarios las compran para alquilarlas y costear los gastos de mantenimiento. Dicho de otro modo, inversores de todo el mundo están adquiriendo branded residences para disfrutar de un estilo de vida determinado, pero, al mismo tiempo, con la intención de obtener una rentabilidad de su inversión.Si a todo ello le sumamos los nuevos cambios de hábitos de vida y trabajo que ha traído consigo la pandemia, como el trabajo descentralizado y en remoto, el deseo de vivir en una localización privilegiada y un mayor enfoque hacia el bienestar y las experiencias, tenemos el cóctel perfecto. Un contexto donde España se encuentra a la cabeza como destino ideal para este tipo de proyectos, tanto en la costa como en las grandes urbes.