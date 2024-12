Más allá de las clásicas opciones de seguro a terceros, seguro a terceros ampliado y seguro a todo riesgo con o sin franquicia, Toyota Seguros siempre ha querido diferenciarse por ofrecer servicios adaptados a las necesidades reales de sus asegurados y un servicio con la garantía de calidad y fiabilidad Toyota. Por eso, además de sus seguros tradicionales , la compañía ofrece paquetes especializados para los conductores de vehículos Toyota.

Al fin y al cabo, ¿Quién va a conocer mejor las necesidades de sus coches que quien los fabrica? Puede que quienes los utilizan, claro está, pero es que ellos están encantados con estas opciones de seguros especializados, ¡tanto como lo estarás tú después de leer lo que venimos a contarte!

Toyota Easy Complet, ¡financia tu coche con seguro a todo riesgo!

Uno de los mayores dolores de cabeza a la hora de comprar un coche nuevo es que, además de su precio, y de los impuestos, hay que sumar el importe del seguro. Un coste que puede dispararse si, como es normal, te decides por un seguro a todo riesgo que proteja al máximo tu inversión.

Ahora bien, ¿y si te decimos que Toyota incluye el primer año de seguro a todo riesgo en tu cuota si decides financiar la compra de tu vehículo?

Sin trampa de cartón: te llevas tu coche Toyota del concesionario y disfrutas del seguro Toyota Easy Complet durante los primeros 12 meses. Además, con el paquete de servicios Easy Complet contarás con 4 años de garantía y mantenimiento a cargo del equipo de especialistas de Toyota, el que mejor conoce las necesidades de tu coche.

Aun así, si no te convence, tendrás total libertad para elegir cualquier otra opción, ¡no tienes nada que perder!

Toyota Ocasión, protección de calidad para tu vehículo usado

Comprar un vehículo de seminuevo garantizado por Toyota es una gran opción si no quieres hacer un gran desembolso, pero aun así quieres un coche en perfectas condiciones que te ofrezca todas las garantías posibles. Ahora bien, ¿Qué pasa con el seguro?

En Toyota Seguros han pensado en ello, por eso han creado el Seguro Toyota Ocasión, que aúna lo mejor de su seguro Toyota Premia con coberturas específicas para quienes se deciden por un vehículo de estas características.

Es decir, disfrutarás de un seguro con coberturas como: asistencia en viaje ilimitada desde km 0, vehículo de sustitución o reclamación de multas, entre otras. Y la cosa no queda ahí, porque también tendrás acceso a una indemnización del valor de factura durante los 2 primeros años en caso de siniestro total, incendio o robo.

Toyota Professional, máxima seguridad para tus vehículos de empresa

No es de extrañar que cada vez más empresas estén eligiendo vehículos Toyota para sus flotas, aunque quizás no sepas que el mérito no es únicamente de su calidad, más que contrastada. También tiene que ver que incluyan el paquete Toyota Professional, un seguro que, además de incluir las coberturas del Seguro Toyota estándar, añade coberturas específicas para vehículos comerciales como la protección de daños a terceros provocados por la carga transportada, incluso si se producen durante las maniobras de carga y descarga, y la cobertura de daños a mercancías y herramientas transportadas en los vehículos asegurados, incluyendo el robo de las mismas

Elijas el vehículo Toyota que elijas, siempre encontrarás una opción apropiada para protegerlo con Toyota Seguros. ¡Y lo mejor es que podrás disfrutar de ella a un precio de lo más ajustado!