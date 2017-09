En los últimos tiempos han aumentado los viajeros solitarios. Ha influido en ello cierto cambio de mentalidad y el hecho de que existen diversas agencias especializadas en este tipo de viajes que facilitan las cosas.

Hoy en día, el 65% de las personas que deciden viajar solas son mujeres. Su perfil indica que son más atrevidas, más independientes y tienen una mayor inquietud cultural. El público que demanda los servicios de estas agencias con mayor asiduidad es mayoritariamente femenino y de una franja de edad comprendida entre los 35 y los 55 años. También se ha detectado un aumento de este tipo de turismo entre los jóvenes que tienen entre 25 y 34 años.

No tener una vida social muy activa, no coincidir en las fechas de vacaciones con la pareja o con amigos ya no representan problemas tan insalvables para viajar como lo eran antes. La gente ha cambiado su mentalidad al respecto y hoy en día cada vez se tiene menos miedo del qué dirán en este terreno. Por ello, el número de personas que viaja sola a lo largo y ancho del mundo crece un 20% anual.

Así pues, los viajes para solitarios se han convertido en un negocio en plena expansión. Determinadas agencias se preocupan de vincular a estos viajeros con potros de perfil similar, con intereses comunes.

Desde un punto de vista psicológico, viajar solo permite disfrutar, descansar, aprender de la propia experiencia, reflexionar sin agobios, poder ser totalmente autosuficiente e independiente, huyendo de imposiciones y negociaciones, y también puede suponer un enriquecimiento en el plano personal, ya que nos permite vivir la realidad y conocernos a nosotros mismos en un contexto y de una forma diferentes. Puede servir también para encontrarse a uno mismo y para hacer nuevos amigos o incluso encontrar pareja.

Aparte de representar una buena oportunidad para conocer gente nueva, según determinados estudios, viajar a nuevos destinos sin compañía reduce el estrés y la ansiedad, y proporciona una mayor seguridad a las personas que se deciden a optar por esta alternativa.

Una de las cosas más sorprendentes de este estudio es que del total de turistas que se animan a viajar solos, aproximadamente el 30% tiene pareja. Un dato que rompe el tópico de que el viajero solitario lo hace porque no tiene con quién hacerlo y, por otra parte, pone de manifiesto la dificultad que hoy en día tienen las parejas para coincidir en sus días de vacaciones.