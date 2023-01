Espectáculo de flamenco Jardines de Zoraya en Granada

Andalucía es conocida como la cuna del flamenco, por lo que si tienes pensado hacer una escapada a Granada, no deberías dejar pasar la oportunidad de experimentarlo en un auténtico tablao.

Los Jardines de Zoraya gozan de una privilegiada ubicación en el corazón del histórico barrio del Albaicín de Granada, a escasos minutos del Mirador de San Nicolás y a sólo 1,5 km de la Alhambra. De hecho, muchos turistas llegan al establecimiento después de visitarla.

El Albaicín es una de las zonas más emblemáticas de toda la capital, llena de pintorescas casas blancas de arquitectura tradicional y estrechas callejuelas empedradas que van conformando un verdadero laberinto que invita a perderse. Todo ello sobre unas hermosas colinas que ofrecen unas vistas increíbles de la Alhambra, sobre todo al atardecer.

Precisamente en este mágico lugar se encuentran los Jardines de Zoraya, un magnífico tablao donde tendrás la oportunidad de disfrutar del flamenco en estado puro de la mano de renombrados artistas del panorama internacional que te harán vibrar de la emoción al ritmo de la guitarra, el cante y el baile, y te sumergirán en la magia del arte flamenco y del encanto de Granada. No en vano está considerado como uno de los mejores espectáculos flamencos de Granada.

¿Cómo son los Jardines de Zoraya?

Los Jardines de Zoraya se encuentran situados en un maravilloso Carmen que presenta el típico encanto rústico de esta parte de la ciudad. Un mágico lugar donde es posible disfrutar de maravillosos espectáculos de flamenco cada noche, los siete días de la semana, mientras disfrutas de la exquisita gastronomía andaluza en el restaurante.

Un espacio cálido y acogedor sobre todo en invierno, cuando descienden las temperaturas en la ciudad. Pero también cuenta con una terraza muy espaciosa para disfrutar de una agradable velada al aire libre en verano, mientras te deleitas con la fragancia de los naranjos, los limoneros y las plantas aromáticas y el rumor del agua de la fuente nazarí.

Pero además, a su patio le acompaña la monumental sombra de la antigua mezquita mayor, conocida actualmente como la iglesia de San Salvador. Es precisamente este ambiente lo que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de una romántica velada en pareja.

¿Se come bien en los Jardines de Zoraya?

El restaurante de los Jardines de Zoraya destaca tanto por la calidad de la comida como del servicio. En la carta es posible encontrar platos tanto de gastronomía típica granadina y andaluza como española. También podrás degustar una gran variedad de platos muy sabrosos, elaborados con los mejores productos de la tierra. Incluso es posible encontrar algunas opciones vegetarianas.

Disfrutando además de una exquisita atención por parte del personal, de manera que te sientas cómodo y la experiencia sea memorable. Debido a ello, recibe comentarios muy positivos de forma habitual.

¿Cómo llegar a los Jardines de Zoraya?

Si quieres llegar hasta los Jardines de Zoraya en transporte público, debes saber que la parada de autobús más cercana se encuentra en la Placeta del Abad, que está a sólo 150 metros del restaurante, por lo que no tardarás más de 2 minutos. Las líneas que pasan por la zona son la C31 y la C32.

Pero además, Granada dispone de un magnífico tren turístico que recorre la capital, con paradas en el Albaicín, la Alhambra, la Catedral y otros atractivos turísticos. Un tren que ha sido especialmente diseñado para poder pasar por las estrechisimas calles del Albaicín. También puedes usar este medio de transporte para llegar a los Jardines de Zoraya. Tanto en la “Ruta Verde” de día como en la “Ruta Roja” de noche, la parada en la que tendrás que bajarte es la número 5, situada en el Mirador de San Nicolás.

Si prefieres llegar hasta el restaurante en tu propio vehículo, debes tener en cuenta que los Jardines de Zoraya no cuentan con aparcamiento y, al tratarse de una zona bastante concurrida, no es posible dejarlo en la calzada. No obstante, existen amplios espacios para aparcar en el Estacionamiento de San Cristóbal, a unos 550 metros del local, por lo que no tardarás más de 7 minutos en llegar.

Uno de los mejores espectáculos de flamenco de Granada

Los espectáculos de flamenco duran una hora aproximadamente e incluyen cuatro o cinco artistas, artistas de renombre por ejemplo cantaores como bailarines y guitarristas, como Sergio Aranda, Raquel Heredia, Marina Valiente, Esther Marín, Juan José Villar o Luis de Luis.

Cada noche tienen lugar varias actuaciones, con distintos horarios que pueden consultarse en nuestra web. Actuaciones que se combinan con el restaurante, donde tienen lugar todos los espectáculos. Los asistentes pueden elegir entre ver solamente el espectáculo o disfrutar también de la cena.

Además, debes saber que la asignación de mesas se realiza por el mismo orden en el que se compran las entradas, por lo que cuanto antes hagas la reserva, mejor mesa tendrás. No obstante, si la reservas en el mismo día o llegas tarde, siempre podrás sentarte en las mesas altas que ofrecen también muy buenas vistas de los artistas.

Espectáculo de flamenco con cena

Si quieres disfrutar de la experiencia flamenca en todo su esplendor, lo más recomendable es comprar la entrada combinada de espectáculo con cena. Aparte de una amplia carta, tenemos opciones de menú fijo que está compuesta por tres platos y tiene lugar en un precioso salón decorado al más puro estilo andaluz. Podrás elegir entre distintas opciones de menú cuando estés allí.

Los horarios para la cena van en relación al horario del espectáculo, hay que tener en cuenta que, para evitar el ir y venir de los camareros y que se distraiga los asistentes, la actuación empieza una vez comenzada la cena. En la web están indicados los horarios para poder reservar la mesa para cenar.

Espectáculo de flamenco sin cena

Si solamente quieres ver el espectáculo de flamenco, puedes comprar la entrada para la actuación sin cena. En este caso, con que llegues 30 minutos antes de que empiece la actuación es suficiente.

¡Te invitamos a dejarte seducir por el flamenco y la cocina mediterránea en Jardines de Zoraya en pleno Albaicín! Una experiencia única e inigualable de la mano de sus artistas, que te harán disfrutar cada día de una propuesta distinta. ¡Una grata experiencia para todos los sentidos!