El periódico The New York Times cierra su edición en español

La prestigiosa publicación periodística, The New York Times, ha anunciado oficialmente que va a cerrar la edición en español que mantenía abierta desde el pasado año 2016.

Los motivos de este cierre son puramente económicos, ya que se ha informado de que no es una estrategia financieramente rentable o, como mínimo, que tenga el éxito que se esperaba de ella.

Lo cierto es que este cierre no afectará excesivamente al proceso editorial diario del medio estadounidense, pero sí supone una reducción de los contenidos periodísticos escritos originalmente en español.

Inversión en mejores traducciones

La edición en español se basaba principalmente en traducciones profesionales de los contenidos originales del diario. Sin embargo, también incluía esporádicamente artículos de opinión, reportajes y noticias informativas, que representan el contenido que va a dejar de elaborarse.

Desde el medio han informado de que toda la inversión se va a centrar en las traducciones, con lo que se conseguirá no solo incrementar el ritmo de las mismas, sino también mejorar la calidad para que estén al nivel del resto de contenidos que publica el medio.

Se mantiene la cobertura mediática

Del mismo modo, se está hablando de un cierre de edición, que no es lo mismo que una reducción de cobertura.

Sobre todo para América Latina se mantendrá el mismo personal profesional, que garantizará con ello una cobertura óptima ante cualquier hecho informativo que tenga cabida en la línea editorial del medio de comunicación estadounidense.

Los corresponsales actualmente presentes en Colombia (Medellín), Brasil (Río de Janeiro y México (Ciudad de México), mantendrán sus puestos de trabajo y seguirán teniendo el mismo ritmo de publicaciones que hasta el momento.

Del mismo modo, también se ha informado de que la traducción al español continuará, igual que se hace con aproximadamente una docena de idiomas en todo el mundo.

La saturación del mercado informativo

La era actual propicia el consumo de información periodística online. Sin embargo, la saturación de la oferta hace cada vez más difícil competir en el mercado.

Más todavía cuando medios como The New York Times apuestan por la máxima calidad informativa, mientras que muchos competidores prefieren centrarse en términos cuantitativos, para ganar visitas y, con ellas, rentabilizar la gestión del medio por inversión publicitaria.

Si bien no es la situación ideal, lo cierto es que la falta de mayor rentabilidad es lo que ha motivado el cierre definitivo de la edición en español de The New York Times.