Frankestein, dos siglos de terror

El viejo monstruo creado por Mary Shelley cumple 200 años y muchos se han lanzado a homenajear y a glosar toda su andadura. El más destacado de todos es Christopher Frayling, uno de los mayores expertos en Literatura clásica que pueden encontrarse en el Reino Unido, una verdadera eminencia en el terreno gótico.

Este catedrático ha resumido, de la mano de la editorial Reel Art Press, 200 años de Frankestein en menos de 300 páginas. Parecía una misión imposible, pero “Frankenstein: the first two hundred years” recoge el incomparable legado de esta criatura de terror y su relevancia para la ciencia y la cultura en general.

La leyenda cuenta que Mary Shelley, que apenas contaba 18 años, escribió el cuento “Frankestein o el moderno Prometeo” en una noche de tormenta de 1816. Poco menos de dos años después, el 1 de enero de 1818, la obra fue puesta en circulación con una tirada de 500 ejemplares.

En un principio, el libro impresionó a la sociedad de su tiempo y se alzaron numerosas voces detractoras. Esta polémica hizo que miles de ingleses leyeran el libro y consiguieron que, finalmente, esta historia de una criatura creada en soledad y obligada a vivir en ella se convirtiera en un clásico indiscutible de la Literatura universal.

Esta creación literaria es una de las más reinterpretadas y adaptadas en la cultura popular, en forma de películas, obras de teatro, libros, poemas, ilustraciones…, aparte de haber sido objeto de numerosos estudios. Este fue uno de los motivos que animaron a Tony Nourmand, editor de Reel Art Press, a embarcarse con Frayling en un proyecto que resumiera la historia de Frankestein. En opinión de Nourmand, Frankestein es un retrato del miedo a la singularidad, del odio a lo diferente, a la vez que funciona como un antídoto eficaz contra la intolerancia. Y este, según el editor, es el secreto de su vigencia y su buen salud tantísimos años después.

El libro indaga también en el proceso de creación del relato, aquella talentosa reunión nocturna tan mitificada a la que asistieron, entre otros, el poeta Lord Byron y su colega Percy Shelly, la novia de este, Mary, y el médico John Wiliam Polidori. Se ha especulado sobre el intercambio de información que hubo entre todos estos creadores, pero los impulsos que llevaron a Mary a crear esta obra maestra nunca se han revelado del todo y como los buenos misterios, no se revelarán jamás.