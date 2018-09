Boxeo: Canelo-Golovkin, más 1,1 millones de peticiones en TV de pago

La revancha del Canelo-Golovkin por el campeonato mundial del peso medio de boxeo, celebrada el pasado 15 de septiembre como una segunda parte de una de las rivalidades pugilísticas más exitosas de los últimos tiempos, cautivó a los aficionados de todo el mundo.

La pelea se saldó con una discutida victoria a los puntos del mexicano Canelo, mientras que en la primera ocasión ambos púgiles hicieron combate nulo, o lo que es lo mismo un empate en terminología boxística.

Esta vez los jueces vieron ganador, por decisión dividida, a Canelo, con lo que se proclamó monarca de los medios y dio por finalizado el reinado de Golovkin.

El combate se disputó por el título unificado de los pesos medios, la categoría reina del boxeo, en versión de los organismo CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y AMB (Asociación Mundial de Boxeo). Fue un combate limpio y de máximo nivel, de los que levantan pasiones, que, en esta ocasión, sí que justificó la enorme expectación levantada. Los especialistas ya hablan de la posibilidad de un tercer combate que resuelva tanta igualdad en las cartulinas.

Tanto el entorno de ambos púgiles como la cadena de televisión HBO PPV, que contó con los derechos de retransmisión de la pelea, han señalado que la venta en TV de pago o Pay per view (PPV) superó al primer combate, alcanzando un registro superior al 1,1 millones de peticiones.

A falta de cifras oficiales, los ingresos de la televisión de pago estuvieron por encima de los 94 millones de dólares. Cada abonado hubo de pagar por ver esta pelea 84,95 dólares de precio básico a los que se sumaron 10 dólares en el caso de aquellos usuarios que quisieron verlo en alta definición.

Las ventas de entradas físicas en el T-Mobile Arena de Las Vegas se saldaron con unas cifras de cerca de 23 millones y medio de dólares y de 17.000 entradas vendidas. Unas cifras algo inferiores a las del primer combate, que superó los 27 millones de dólares en entradas vendidas.

Unos datos que sorprenderán al lector español, ya que en nuestro país no existe excesiva afición por este deporte, pero a las que está acostumbrado el público norteamericano. No obstante, las cifras de ventas de entradas quedan lejos de aquellos más de 72 millones de dólares recaudados en el año 2015 en aquel Mayweather-Pacquiao celebrado en el MGM de Las Vegas, récord histórico en un combate de boxeo. No obstante, en aquella ocasión el boxeo no brilló a la misma altura que en este Canelo-Golovkin.