Maradona vuelve a dirigir un equipo argentino 24 años después

Diego Armando Maradona se ha confirmado como el nuevo entrenador del equipo Gimnasia y Esgrima La Plata, actualmente en un serio peligro de descenso de la Superliga Argentina, en 24ª posición.

Maradona desata la locura en Gimnasia y Esgrima

Después de varios rumores encendidos desde Twitter y confirmaciones oficiales de los representantes, se confirmó la ansiada noticia para los aficionados de Gimnasia y Esgrima, de que Maradona dirigirá al equipo.

Según representantes del club, en un día lograron más de 200 nuevos socios, llegando incluso a quedarse sin materiales para nuevos carnets.

Las empresas de publicidad llamaron como si de una competición de atletismo se tratara para ellas. Todas querían conocer detalles de esponsorización y patrocinio o, en su defecto, cualquier tipo de publicidad que pudieran aprovechar ligada a la figura de Maradona.

El objetivo está claro. Si bien evitar el descenso con la plantilla actual y la situación del equipo es casi imposible, al menos se puede intentar reducir la deuda todo lo posible y alejar fantasmas de concurso de acreedores, que han agobiado a esta institución centenaria desde 2017.

La vuelta al ruedo de Maradona

Mientras tanto, para Maradona todo es una oportunidad de espectáculo. El argentino no entrenaba a un equipo local desde hacía 24 años, entre 1994 y 1995, cuando fue director técnico en el Deportivo Mandiyú de Corrientes y Racing Club.

Sí es cierto que al menos pudo ser entrenador de la Selección Nacional de Argentina, nada menos que desde finales de 2008 hasta el Mundial de 2010 cuando el equipo perdió ante Alemania 0-4.

En todo caso, la carrera del astro argentino como entrenador ha dado la vuelta al mundo.

En 2011 estuvo en Emiratos Árabes Unidos al frente de Al-Wasl. En 2017 y 2018 regresó al país, para dirigir el Al-Fajairah.

El último equipo en el que se le ha podido disfrutar como entrenador ha sido el Dorados de Sinaloa, que está integrado en la Segunda de México.

Además, Maradona no da tregua a su descanso. Hace tan solo mes y medio era intervenido para instalarle una prótesis en la rodilla derecha. Esta recuperación, que todavía no ha podido efectuar de forma completa, no le ha impedido hacer el anuncio oficial de volver a entrenar un equipo de su país natal.

El reto es importante. El Gimnasia y Esgrima La Plata ha conseguido solo 1 punto en 5 partidos disputados y se encuentra ya a 11 puntos de la salvación del descenso.