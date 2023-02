Hello Auto: Una revolución en el mundo de los seguros para coche

Muchos seguros de coche se han quedado anclados al pasado, ofreciéndonos servicios arcaicos a precios de otra época y preocupándose lo mínimo cuando necesitamos recurrir a ellos. Por eso gusta encontrar compañías aseguradoras como Hello Auto, adaptadas a los tiempos y que realmente se preocupan por sus asegurados hasta el más mínimo detalle.

¿Quieres saber por qué afirmamos esto? Sigue leyendo, te descubrimos por qué ha llegado la hora de sumarse a la revolución.

Total capacidad de decisión a la hora de elegir nuestro mejor seguro de coche

Si hay algo que no se comprende del sector de los seguros de coche es que todos los clientes tengan que pagar por igual, independientemente de cómo conduzcan o peor, de que el uso que den a sus vehículos sea muy distinto.

Por norma general, el dueño de un coche que se usa de forma esporádica pagará lo mismo que otro que pasa miles de horas en la carretera al cabo del año. De hecho, si el asegurado del segundo caso sabe tocar las teclas oportunas, es probable que incluso disfrute de un descuento en su cuota, por lo que terminará incluso pagando menos dinero por sus coberturas.



Pues bien, en Hello Auto esto no es así para nada. Esta aseguradora andaluza dispone de dos modalidades de seguro entre las que todos podemos elegir de forma indiferente en función de cómo sea nuestro estilo de conducción:

Con Hello Auto Flex pagamos un fijo de 9,99€/mes al que añadimos un suplemento por cada día que utilicemos nuestro coche. Es decir, el vehículo siempre estará asegurado, y tan solo pagaremos unos céntimos más por cada día en el que lo utilicemos. Un día sin uso es igual a un día de ahorro , ¡así de sencillo!

pagamos un fijo de al que añadimos un suplemento por cada día que utilicemos nuestro coche. Es decir, el vehículo siempre estará asegurado, y tan solo pagaremos unos céntimos más por cada día en el que lo utilicemos. , ¡así de sencillo! Si elegimos Hello Auto Smart y somos buenos conductores, a partir del segundo año disfrutaremos de un 30% de descuento directo en nuestro seguro de coche. Además, si formamos un grupo con otros asegurados y todos demostramos nuestra pericia al volante, podremos sumar un 20% extra de rebaja en el seguro para todos.

De este modo, ya conduzcamos más o menos, siempre tendremos la posibilidad de ahorrar una buena cantidad de dinero cada año. Lo mejor es que las opiniones sobre Hello Auto por parte de los clientes que ya llevan años con ellos verifican esta dinámica, por lo que podemos estar seguros de que el ahorro es completamente real.

Con Hello Auto nunca pagaremos de más

En Hello Auto no hay cláusulas ocultas ni tampoco importes sorpresa. Uno de los mayores beneficios de optar por esta compañía de seguros andaluza es su transparencia, ya que todo queda perfectamente estipulado en el contrato y no habrá absolutamente ninguna cantidad de dinero que surja de forma inesperada o, pero, completamente inexplicable.



La cuantía a pagar por cada día que utilicemos nuestro coche con su modalidad Hello Auto Flex está estipulada desde antes incluso de firmar nuestro contrato. De este modo, sabremos exactamente lo que pagaremos cada mes sumando el importe de cada día de uso a los 9,99€ de base, sin trampa ni cartón.

En cuanto a Hello Auto Smart, la única condición para disfrutar del mejor precio para nuestro seguro de coche será conducir bien. Si conducimos de forma segura y eficiente, al final del primer año conseguiremos nuestro premio en forma de jugoso descuento, lo que nos permitirá pagar lo menos posible cada año a partir de ese mismo momento.

Encontrar un seguro de coche barato con estas condiciones económicas y de coberturas no resulta sencillo a día de hoy. De ahí que sorprenda más aún la alta eficiencia de Hello Auto, una compañía volcada por completo con sus conductores y sus necesidades.

Hello Auto Connect, una experiencia de conducción sin igual

Aunque poder elegir el tipo de seguro que mejor se adapta a nuestras necesidades y hacerlo además al mejor precio posible es genial, la revolución de Hello Auto va mucho más allá de los seguros de coche por uso. Una buena muestra de ello es su apuesta por la digitalización mediante la instalación de un dispositivo de última generación como Hello Auto Connect, incluido de forma gratuita con todos sus seguros.

Este copiloto inteligente no solo registra nuestros movimientos para poder ajustar al máximo el precio de nuestro seguro, sino que además nos permite disfrutar de un buen número de ventajas a la hora de circular:

Registra y monitoriza nuestros trayectos.

Permite planificar viajes gracias a su GPS integrado.

Indica tanto la velocidad máxima de cada vía como la velocidad a la que circulamos.

Incluye avisador de radares.

Graba nuestros trayectos para que podamos utilizar las grabaciones como prueba en caso de accidente.

Avisa automáticamente a emergencias en caso de accidente.

Indica cualquier tipo de avería o necesidad de mantenimiento.

Actúa como un vigilante 24/7, informándonos en caso de que el vehículo se mueva sin nuestra autorización.

Si a todo esto le unimos que muy pronto permitirá disfrutar de wifi en el vehículo, que incorporará un alcoholímetro o que permitirá incluso abrir la puerta del garaje a distancia, está claro que contar con este elemento en nuestros vehículos supone un verdadero avance a tener muy en cuenta a la hora de elegir nuestro nuevo seguro de coche.