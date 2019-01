Logística de envíos, la llave maestra del comercio electrónico

En este artículo te explicamos en qué consiste la logística de envíos y te contamos también por qué consideramos que se trata de la llave maestra del comercio electrónico. Revisa este artículo para entender por qué es tan importante la logística de envíos para lograr vender más en una tienda online.

La importancia de la logística de envíos

Sin duda los grandes comercios electrónicos tienen clara la importancia de la logística de los envíos y es por ello que día tras día trabajan para ofrecer nuevas alternativas de entrega al mismo tiempo que reducen los tiempos de envío evitando que se disparen los costes.

Esto es muy importante porque si una empresa no lleva bien su logística de envíos es casi imposible que un nuevo comercio electrónico pueda triunfar. Si la experiencia de compra no es satisfactoria para los clientes estos no volverán a comprar en una tienda y es por ello que hay que evitar retrasos en los pedidos, problemas en la cadena de suministros, la entrega de pedidos en malas condiciones, etc. Si estos problemas de la logística de envíos se prevén o se corrigen enseguida será mucho más sencillo mantener a los clientes contentos y captar nuevos seguidores.

Y es que, como vemos en la agencia GLS , además de ser importante para tener éxito con las ventas online sin duda también es una gran opción para conseguir nuevos usuarios (por ejemplo presentando tiempos de entrega más cortos o gastos de envío mucho más económicos, así como también opciones de entrega que satisfagan las necesidades concretas de cada cliente como la recogida en tienda o en puntos exclusivos).

Los consumidores van a comprar por Internet y siempre ansían no tener que pagar gastos de envío. Mientras las personas casi siempre terminan comprando si estos no existen o son bajos muchísimas personas abandonan el carrito de la compra al tener que pagar gastos de envíos altos con lo que sin duda este es un punto a tener en cuenta para conseguir completar muchas más ventas.

En los últimos cinco años el comercio electrónico ha crecido muchísimo y sin duda es clave para las empresas del sector y las nuevas empresas que quieren abrirse paso en su sector online el tener en cuenta que la logística es básica en este tipo de tiendas.

Sin duda la mejor estrategia es la de los envíos gratis pero muchas tiendas no pueden soportarlas porque no les sale rentable con lo que deben recurrir a nuevas estrategias como no cobrar gastos de envío a partir de cincuenta euros, por ejemplo. Con esto se compra más y para las empresas es más sencillo poder hacer los envíos gratis a partir de ciertas cantidades de productos o de dinero. Más de la mitad de compradores, según diversos estudios, añaden algún artículo para poder llegar a los gastos de envío gratis. Se trata de estrategias que utiliza sobre todo las firmas de moda e incluso Amazon o algunas librerías y que suele ser hasta más eficiente que los gastos de envío gratuitos.

También puede ser interesante, en lugar de reducir los precios, apostar por reducir los tiempos de entrega (con lo que reducir los gastos es prácticamente imposible porque los envíos urgentes son más caros). Es también una buena opción de logística de envíos ya que muchas personas que necesitan un envío urgente no tienen reparos en pagar algo más con tal de conseguir que el regalo o producto que han comprado esté a tiempo para la fecha exacta en que lo necesiten.

Entre las principales acciones de logística, además de tener en cuenta los gastos de envío con envíos gratuitos y pedidos mínimos como ya hemos explicado también existen otras opciones no tan conocidas pero muy interesantes. En primer lugar encontramos la tarifa plana. Con esta opción, los consumidores que la soliciten podrán tener todos los envíos gratuitos que quieran si pagan una tasa anual. Se encuentra disponible en La Casa del Libro o en Amazon.

Asimismo, en lo que a opciones de entrega se refiere encontramos los puntos de recogida, los buzones para cibercompras, las recogidas en tienda y por supuesto las entregas a domicilio o al trabajo.