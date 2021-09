Goldenergy, energía 100% verde que crea un futuro mejor para todos, ¡y a muy buen precio!

Que todo en este mundo, al menos en los países más desarrollados que se han comprometido a eso, funcionará únicamente con energía proveniente de fuentes renovables es un hecho. Para el año 2030 tendremos que haber reducido notablemente las emisiones contaminantes de nuestra actividad diaria, mientras que para 2050 estas tendrán que haberse erradicado por completo. Ahora bien, cómo nos adaptemos a ello depende exclusivamente de nosotros, ¡y Goldenergy ha decidido ponérnoslo tremendamente sencillo!

Tendemos a pensar que toda la responsabilidad de las emisiones contaminantes recae sobre las grandes multinacionales y los Gobiernos, pero no es así para nada. Es importantísimo controlar el consumo energético doméstico y el de las pymes, y a la espera de que el autoconsumo se normalice, algo en lo que ya está trabajando esta compañía lusa, Goldenergy decidió hace ya unos años ofrecer una oferta realmente irrechazable: energía 100% verde, proveniente únicamente de fuentes renovables, para surtir de luz y calor los hogares de miles de clientes. ¡Os contamos cómo han cambiado las normas del juego gracias a esta revolución verde!

Cómo funciona el sistema que ofrece Goldenergy

Es posible que lleves tiempo pensando en que te encantaría no depender de una compañía eléctrica tradicional y poder así ser más respetuoso con el medioambiente. El problema es que no había demasiadas opciones en el mercado, algo que cambió son la llegada de Goldenergy ¿Y si una compañía surtiese nuestros hogares con energía 100% limpia proveniente de fuentes de energía renovable y además nos permitiese ahorrar por el camino? Es posible que estés pensando que suene demasiado bien para ser verdad, pero lo cierto es que es todavía mejor, ¡y vamos a contarte los porqués!

Para empezar, lo que Goldenergy te propone es bastante simple: sigues funcionando del mismo modo que hasta ahora en tu casa o negocio, pero sin hacerle nada de daño a nuestro planeta. A cambio, además, no solo pagas menos, sino que tienes la tranquilidad absoluta de que estás haciendo las cosas lo mejor posible de cara al futuro. La energía que suministra Goldenergy proviene por completo de la energía solar y la energía eólica, dos recursos que no solo no contaminan, sino que son infinitos en nuestro planeta.

Eso sí, el sistema de Goldenergy también se traslada al nivel más humano. La compañía, además de ofrecer energía totalmente ecológica y al mejor precio, también presume de contar con uno de los mejores servicios de atención al cliente del sector. Y no solo eso, sino que además opera con total transparencia para que sus usuarios sepan en cada momento a qué pertenece cada céntimo abonado en su factura. Estaba claro, para cambiar el sector hacía falta mucho más que ofrecer un buen servicio, había que ofrecer el mejor de todos, ¡y en Goldenergy tenían claro qué es lo que hacía falta para conseguirlo!

Un ahorro de dinero palpable indispensable en los tiempos que corren

Una de las cualidades que más destacan de Goldenergy además del hecho de que trabaje al 100% suministrando energía eléctrica proveniente de fuentes como el sol y el viento es el hecho de la excelente transparencia con la que tarifica las facturas de sus clientes. No hay trampa ni cartón, ni tampoco tarifas oscuras con impuestos ocultos: todo queda claro desde el minuto uno, por lo que el descuento es 100% real, nada de un ahorro por un lado que luego se cobra por otro distinto.

El hecho de estar ahorrando en la factura de la luz a la vez que estás haciendo un bien por nuestro maltratado planeta es algo que valoran mucho quienes han optado por Goldenergy durante los años que dicha compañía lleva en activo. Es más, tal y como veremos a continuación, las opiniones sobre Goldenergy se centran sobre todo en estos dos pilares: el hecho de que suponga un ahorro considerable en la factura mensual, lo que al cabo del año se nota muy positivamente en nuestra economía, y el de saber que estamos obrando de la mejor manera posible para nuestro futuro.

Se acabó el pensar que solo los grandes actores del panorama internacional pueden hacer algo para frenar el calentamiento global. También nosotros tenemos mucha responsabilidad en ello, ¡y gracias a Goldenergy podemos empezar a tomar cartas en el asunto desde ya mismo!

Las opiniones sobre Goldenergy por parte de sus clientes, el mejor termómetro

Una cosa es lo que nos diga una compañía para intentar ganar clientes y otra muy distinta lo que digan esos clientes sobre ella. Pagar por un servicio nos autoriza a opinar tanto bien como mal sobre el mismo, así que el mejor termómetro para comprobar si un servicio es tan eficiente como promociona es echar un vistazo a las opiniones sobre Goldenergy de los que más saben, los suscritos a su servicio desde hace tiempo.

Pues bien, la sorpresa es bastante grata, puesto que la gran mayoría de las opiniones sobre Goldenergy son muy positivas. Hemos leído testimonios de personas que alaban la transparencia de la compañía, o que están tremendamente contentas de haber dejado de resultar tan contaminantes para nuestro planeta, pero sobre todo hemos leído comentarios acerca del ahorro que supone contar con la energía 100% verde de la compañía portuguesa.

En los tiempos que corren, encontrar una compañía energética realmente eficiente y honesta no resulta sencilla. Las excelentes opiniones sobre Goldenergy nos dicen que contratarla es una auténtico seguro en este sentido, pero que además supone un gran paso adelante hacia un futuro descarbonizado en el que la población de a pie será una de las máximas responsables a la hora de hacer que el mundo siga girando. El cambio es posible y resulta tan sencillo como empezar a consumir energía de forma responsable.