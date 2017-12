¿Se acerca el invierno y quieres presumir de saber vestir? A continuación, te vamos a mostrar hasta 5 tendencias de moda que debes llevar este invierno, para que sepas que es lo que puedes o no conjuntar para ir a la última. Modelos, vestidos y una serie de complementos que deberás tener en tu armario para llevarlos en esta época y hacer que tu buen gusto salte a la vista de todos.

Vestidos asimétricos

Esta tendencia es una de las que más se va a notar en este invierno y parte de la primavera del año que viene, y es que se busca el contraste, la diferencia, llamando la atención con unas líneas que no se van a encontrar en un mismo punto, sino que serán asimétricas para darle mayor protagonismo a los dibujos y formas más dispares. Es importante recalcar que se debe buscar este desorden en cada uno de los complementos, tanto en el escote, como en los hombros o en el bajo de la blusa o el pantalón. Lo mejor es que vayas practicando en casa, frente al espejo para que vayas viendo el estilo que formas.

Rosa millennial

Tan importante está siendo el movimiento millennial que hasta se le ha asignado una tonalidad de rosa. Aunque normalmente no es muy común asimilar un rosa o colores vivos al invierno, prefiriendo aquellos que son más neutros o apagados, dejando los rosas y otras tonalidades para la primavera o el verano, este tipo de color es bastante sugerente, habiendo perdido la intensidad típica del rosa, asociándose a la perfección con cualquier prenda o complemento. Lo habitual es usarlo en chaquetones, blusas o incluso vestidos, pudiéndose combinar con el negro o el plateado.

Botas de agua

Uno de los complementos que más se van a llevar en este invierno que se prevé muy frio son las botas de agua katiuskas. Este tipo de calzado de mujer no solo es eficaz para llevarlos en los días de lluvia, sino que, además, será un zapato muy cómodo y que se podrá conjuntar con todo tipo de estilos diferentes, como el anteriormente dicho del rosa millennial hasta otros como los grises, los blancos entre otros. Cuenta con una estructura y un diseño muy cuidado y lo hacen perfecto para vestir tus pies. Lo mejor de todo que tienen estas botas de agua, es que combinarán para tus días normales, para ir al trabajo o tomar un café, e incluso para cuando vas a salir de fiesta, teniendo siempre un toque distinguido en cada una de las composiciones que hagas.

Prendas Velvet

Las prendas Velvet son una de las que más se van a llevar en esta temporada de invierno y que, aunque la temporada pasada se intentó apartar, poco a poco se ha vuelto a ver en muchas prendas, siendo un tejido muy estilizado y que conseguirá no solo darte clase, sino también que te sientas cómoda contigo misma, además, por descontado, te abrigará mucho en estos tiempos fríos que vienen. No temas en conjuntar diferentes prendas de terciopelo, aunque te recomendamos sobre todo que uses vestidos.

Transparencias

Puedes pensar que llevar transparencias en invierno es algo que no se lleva, que únicamente disfrutamos de estas prendas cuando se va acercando el verano o la primavera. Esta temporada de invierno nos ha impresionado ya que en las principales pasarelas y en otros ambientes se ha empezado a usar y son muchos los diseñadores que aplauden este tipo de tejidos que pueden llegar a ser desde blusas con algún tipo de transparencia como también pantalones. La forma de utilizarlo y llevarlo es muy dispar, pudiendo elegir y combinar con otras prendas que nos guste y que tengamos en casa. Es importante recalcar que las transparencias se llevarán sobre todo en eventos especiales u otras celebraciones, puesto que en el día a día podría quedar muy presuntuoso, además de que, con el tiempo frío, no suele apetecer.