Preboda y postboda, ventajas de cada sesión de fotos

En la actualidad, los reportajes de boda son cada vez más completos, más sofisticados, dejando de lado los aburridos estudios en los que la pareja se siente atrapado, sin poder expresarse libremente ni tener unos resultados naturales y en algunos casos, profesionales. En estos reportajes, muchas veces se puede contratar las sesiones de preboda y postboda, una novedad que está gustando mucho a los novios, y que ha llegado para quedarse. Aquí te queremos comentar qué es la preboda y la postboda, como también las ventajas de cada sesión de fotos.

¿Qué son la preboda y la postboda?

Preboda

Su nombre ya lo dice todo y es que, la preboda es aquella sesión de fotos que hace el fotógrafo y la pareja que se va a casar antes de contraer matrimonio. Cuando se realiza este reportaje, quedan todavía varios meses para que se celebre el casamiento, y tiene varias ventajas que queremos analizar a continuación.

Uno de los principales beneficios es que tanto la pareja como el fotógrafo empiezan a conocerse. Es muy difícil contratar a un fotógrafo de bodas y que, de buenas a primeras las fotos salgan perfectas en el día de la boda, pues es normal que alguien de la pareja se ponga nerviosa con los flashes, los posados y muchos más detalles. Cuando se realiza una preboda, los novios hablan con el fotógrafo, empiezan a crear un vínculo que será esencial para realizar el resto de fotos.

Por lo general, el fotógrafo va a tener una idea más clara de lo que piden los novios, si prefieren más fotos naturales, si lo que quieren son retratos en vez de cuerpo entero, o cualquier otro detalle que puedan ver importante y que, de otra manera, sería imposible de descubrir. También ayuda a que los novios se suelten, empiecen a quitarse ese nerviosismo que suele surgir cuando hay una cámara delante.

Otra de las ventajas que podemos encontrar en la preboda, es que las fotos se pueden utilizar como estampas o regalos en el día de la boda, usando dichas fotos en proyectores, vídeos, etc.

Postboda

Por último, hablarte de los reportajes postboda. Estas sesiones se realizan después del enlace, ya sea un mes o incluso varios meses después, y cuenta como elemento especial el hecho de poder utilizar el propio traje de bodas, tanto el de la novia como el del novio.

Ya toda la energía se ha dejado atrás, el momento más mágico ha quedado en el recuerdo y ahora toca disfrutar de todo lo demás y es aquí cuando se puede experimentar más, hacer fotografías más creativas, diferentes, originales, echa un vistazo a esta galería de fotos postboda y podrás descubrir algunas fotografías de este estilo. Muchas veces, cuando estamos en la boda, nos encontramos que estamos todo el tiempo echándonos fotos y no disfrutamos del momento, pues para eso están estos reportajes.

Además de estar más relajados y tranquilos, ahora las fotos se centran en pasarlo bien, y sacar ese lado creativo que tenemos. Para ponerte un ejemplo, imagina que siempre has deseado echarte unas fotos con tu traje de novia en la playa, caminando por el agua o en el bosque, paseando entre los árboles, pues este es tu momento, ya que nada te lo impedirá. No te tendrás que preocupar por manchar el vestido, puesto que ya lo has utilizado y posiblemente este termine en el armario, sin volver a ponértelo nunca más.

Son muchos los fotógrafos de postboda que realizan lo que se llama en inglés trash the dress, que es divertirse a lo grande, elaborar fotos lo más originales, sin importar que el traje termina perdido. Son muchas las imágenes que se pueden sacar de esto, y que realmente complementan el reportaje final de la boda.

Algo que también hacen muchos novios, es que, el reportaje de postboda se une con el conocido como foto de embarazo o familiar, es decir, si el siguiente paso ha sido el de tener un bebé, podría quedar magníficas las fotos de tu vestido de novia con una tripita o incluso con los hijos ya crecidos. Las posibilidades son inmensas.

Lo más especial que tiene esta posibilidad, sobre todo si has contratado también la preboda y la postboda, que se ve un proceso enorme en la fotografía, el reportaje final queda mucho más completo, más bonito y se convierte en un recuerdo para tener toda la vida.