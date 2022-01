El pasado 10 de diciembre se celebró la gana anual de The Game Awards, en la que se seleccionan los juegos más importantes del año, clasificados por categorías.

En esta ocasión han tenido más presencia que nunca los e-sports, así como también categorías relacionadas con el desarrollo y la expectación de los jugadores, como el título más esperado o el premio por innovación en accesibilidad.

It Takes Two consigue el mayor galardón

En los The Game Awards 2021 It Takes Two, de Electronic Arts, ha sido considerado el mejor juego del año.

Se trata de un videojuego de plataformas con dosis de acción y aventura, disponible para todas las plataformas a excepción de Nintendo Switch.

El juego propone una aventura de plataformas que se puede jugar en compañía de algún amigo de forma cooperativa.

Con una dinámica disruptiva, desde Electronic Arts se ofrece uno de los videojuegos más originales de todos los tiempos, en base a una historia desenfadada, pero que ahonda en la importancia de llevarse bien con los demás.

Todos los ganadores The Game Awards 2021

Además de It Takes Two, muchos otros juegos han podido desmarcarse de la competencia en las siguientes categorías:

Mejor Dirección – Deathloop

Mejor Soporte – Final Fantasy XIV Online

Mejor Indie – Kena: Bridge of Spirits

Mejor Debut Indie – Kena: Bridge of Spirits

Mejor Narrativa – Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mejor Dirección de Arte – Deathloop

Mejor Banda Sonora – NieR Replicant

Mejor Diseño de Sonido – Forza Horizon 5

Mejor Interpretación – Maggie Robertson (Lady Dimitrescu – Resident Evil Village)

Mejor Juego de Impacto – Life is Strange: True Colors

Mejor Soporte de Comunidad – Final Fantasy XIV Online

Mejor Juego en Móviles – Genshin Impact

Mejor Juego en Realidad Virtual – Resident Evil 4

Mejor Juego de Acción – Returnal

Mejor Juego de Acción/Aventura – Metroid Dread

Mejor Juego de Rol – Tales of Arise

Mejor Juego de Lucha – Gilty Gear

Mejor Juego Familiar – It Takes Two

Mejor Juego Deportivo o de Conducción – Forza Horizon 5

Mejor Juego Simulador o de Estrategia – Age of Empires IV

Mejor Multijugador – It Takes Two

Juego Más Esperado – Elden Ring

Mejor Innovación en Accesibilidad – Forza Horizon 5

Mejor Creador de Contenido del Año – Dream

Mejor Esports – League of Legends

Mejor Atleta Esports – Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev

Mejor Equipo Esports – Natus Vincere

Mejor Entrenador Esports – Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun

Mejor Evento Esports – 2021 League of Legends World Championship

Como puede comprobarse, hay más títulos aparte de It Takes Two que también han destacado en varias categorías.

El shooter Deathloop ha sido uno de los mejor valorados en Dirección y Dirección de Arte. Por otra parte, Forza Horizon 5 ha destacado como juego de Conducción, por su Diseño de Sonido y por su Innovadora Accesibilidad. League of Legends ha sido incontestable en su género dentro de los E-sports. Y Kena: Bridge of Spirits es uno de los mejores juegos Indies que hemos visto en mucho tiempo.