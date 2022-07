Consejos de Kampodomo para sacarle el máximo partido a tu terraza

Es normal que para muchas personas que tienen la suerte de tener una terraza en su hogar, esta sea su parte favorita de la vivienda. Por esta razón hemos querido saber cuáles son algunas de las principales claves para sacar todo el partido a una terraza. Desde Kampodomo, una promotora madrileña con amplia experiencia en su sector, nos han contado cuáles son los consejos que se pueden seguir para conseguir este objetivo.

Apuesta por una decoración minimalista

Tal como nos explican en Kampodomo, el menos es más es una de las principales ideas a seguir para sacarle todo el partido a la terraza. No hace falta renunciar a la decoración, pero sí se puede seguir un estilo minimalista, ya que en la sencillez está la clave del éxito para que la terraza resulte más amplia y espaciosa.

Tanto los muebles, como las plantas y otros elementos deben estar presentes en la medida en que no recarguen la terraza.

No te olvides de las plantas

Aunque acabamos de ver que el estilo minimalista sirve para aprovechar al máximo la terraza, en estos espacios deben estar presentes las plantas. Y no solo porque aportan frescura, sino porque también dan amplitud, que es una de las sensaciones que buscamos al entrar en la terraza.

Por otra parte, en Kampodomo nos recuerdan que sería un error poner plantas artificiales en un rincón perfecto para tener plantas naturales, como es la terraza. Es mucho mejor decantarse por plantas de exterior como las petunias, los geranios y los claveles, que además darán color y alegría.

Utiliza las barandillas

Un problema a la hora de colocar plantas en la terraza puede ser que esta sea muy pequeña. Pero este es un contratiempo que tiene fácil solución, ya que siempre se pueden usar las barandillas con este fin.

Pon muebles plegables

La terraza puede funcionar como comedor en los días de buen tiempo, pero a menos que se trate de una terraza muy grande, tener unos muebles fijos puede reducir demasiado el espacio. Para esos casos es mucho mejor optar por unos muebles plegables, que cumplan su función en el momento necesario y el resto del tiempo puedan estar recogidos.

Aprovecha las opciones que ofrecen los pallets

Si se tiene sitio para tener muebles fijos, los muebles hechos con pallets quedan de maravilla en una terraza. Con ellos se pueden crear sofás, mesas, etc. Existe la posibilidad de dejar su color natural o bien de pintarlos para personalizarlos según el propio gusto, tal como nos explican en Kampodomo.

Acondiciónala también para el invierno

Es un error pensar que la terraza solo se puede disfrutar en verano o en primavera. También es posible utilizarla en los meses de frío siempre que el tiempo lo permita, haciendo un cambio tan simple como sustituir los textiles por otros más cálidos como la lana.

Para beneficiarse bien de las posibilidades que brinda una terraza es fundamental poder estar a salvo de los rayos del sol. Pues bien, esto es algo que se puede conseguir de manera muy fácil, simplemente instalando pérgolas u otros elementos que sirvan para crear sombra.

Instala césped artificial

Siempre que se tenga suficiente espacio en la terraza, se le puede dar un aire mucho más acogedor poniendo césped artificial. Este tipo de césped tiene la ventaja de que es muy fácil de mantener, y en algunos casos se parece tanto al césped natural que puede ser difícil notar la diferencia.

Aprovecha el espacio con estanterías

Para ganar espacio en tu terraza siempre puedes optar por colocar unas estanterías, nos cuentan en Kampodomo. Esto no solo sirve para organizar, ya que las estanterías pueden cumplir también un importante papel decorativo.

Decora siguiendo el estilo natural boho chic

Materiales como la rafia o el rattan en los muebles, textiles como el lino, adornos y cuadros que recuerdan a la naturaleza y los tonos tierra son algunos de los elementos que no pueden faltar en el nuevo estilo natural que viene de la mano del boho chic.

Este estilo de decoración crea ambientes relajantes y acogedores en los que apetece estar. Además, el resultado estético es espectacular.

Que no falte la iluminación

En una terraza actual no puede faltar la iluminación ambiental. La principal opción a tener en cuenta son las bombillas solares, que se pueden instalar fácilmente y que se recargan en poco tiempo. Con este tipo de luz, se crea un espacio íntimo y muy agradable.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las condiciones de iluminación que se necesitarán por la noche. Recordemos que sobre todo en verano, esta puede ser la parte del día en que más se puede aprovechar más este rincón de tu hogar.

Atrévete con tu propio huerto urbano

Las personas a las que les encanta la jardinería, no tienen por qué renunciar a tener un huerto urbano en tu terraza. Simplemente hay que ajustarse a las dimensiones que la terraza permita, pero no hay razón para no darse el gusto de tener un huerto pequeño con plantas aromáticas o incluso algunos frutos.

Haz de tu terraza una extensión de tu salón

Quienes tienen su terraza a continuación de su salón, siempre pueden hacer que el espacio parezca más amplio decorando ambos bajo un mismo estilo. El secreto está sobre todo en utilizar unos tonos similares, y si es posible, poner unas cristaleras para que desde el salón se vea bien la terraza y entre toda la luz posible a través de la misma.

Decántate por los tonos claros

Con independencia de cuál sea el estilo que se haya elegido para decorar la terraza, es aconsejable seguir una gama de colores claros, nos explican en Kampodomo. La terraza es una parte del hogar relacionada con la luz y la amplitud, y los tonos oscuros no casan bien con estos conceptos.

Se puede apostar por unos tonos más llamativos pero para pequeños detalles, como los cojines o los adornos. Tanto para los textiles como para las paredes, es aconsejable elegir unos tonos claros que inspiren paz y den una sensación de tener más espacio.