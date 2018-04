El Ministerio de Sanidad de España va a conceder un plazo de tres meses a los productos homeopáticos para que se sometan a exámenes de seguridad y calidad de acuerdo con la legislación comunitaria. Estos tests los realiza en nuestro país la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y son necesarios para que los productos sean comercializados.

Si no se prestaran a dichas pruebas los preparados que no lo hagan serán retirados del mercado. Esta ha sido la decisión acordada en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tuvo una duración de ocho horas, y al término de la cual la ministra Dolors Montserrat señaló que todos los medicamentos homeopáticos que pasen estos exámenes deberán llevar una etiqueta de “medicina homeopática sin indicación terapéutica”. Esto es debido a que no existen evidencias terapéuticas sobre los productos homeopáticos.

Es la primera vez que el Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas pactan una regulación sobre este tipo de productos. De esta forma se pone fin a una situación irregular y anómala que existe en nuestro país al respecto de la homeopatía, aunque muchos de estos productos podrían quedar fuera de venta en nuestras farmacias en pocos meses.

También explicó la ministra de Sanidad que estos controles son los mismos a los que se somete cualquier medicamento antes de ponerse a la venta. Asimismo recordó la obligación de España de transponer la legislación europea. De lo contrario no podríamos evitar las sanciones correspondientes.

Insistió además en que la Aemps garantiza la transparencia y el rigor en estos controles, y que una vez decididos los productos a comercializar, el ministerio lanzará una campaña informativa sobre los que van a acceder al mercado. El ministerio de Sanidad aclaró también que no sabe cuántos medicamentos homeopáticos de los que van a someterse a las pruebas van a superarlas con éxito.

A partir de que se publique la orden ministerial los laboratorios encargados de su fabricación tendrán tres meses para registrarse y pasar las pruebas.

Por su parte, la directora de la Agencia del Medicamento, Belén Crespo, puso en duda que algunos de estos tratamientos pueda pasar las pruebas y utilizarse para el tratamiento específico de problemas de salud.

Otro aspecto que se va a regular es el pago de impuestos por parte de estos laboratorios como ocurre con los fármacos convencionales.