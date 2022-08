Arquitectura moderna: mejores estilos de la actualidad

La arquitectura moderna es un concepto que viene siendo aplicado desde el siglo XX. Gracias a su conformación es que hoy en día se tienen grandes obras arquitectónicas con un verdadero impacto sobre la sociedad. Además, son estos mismos conocimientos, corrientes y aplicaciones los que han permitido una excelente calidad de vida. Procomo se encarga de promover estas tendencias.

¿De qué se trata la arquitectura moderna?

Como tal, la arquitectura moderna o el estilo moderno en la arquitectura es una terminología amplia de abarcar. En líneas generales, se trata de un modelo de pensamiento, técnicas y corrientes que convergen entre sí. De ese modo, se origina todo un abanico de opciones para aplicar en esta rama, satisfaciendo cada exigencia del público.

Bien es sabido que la arquitectura moderna, en el presente, continúa evolucionando al son de la tecnología. Grandes empresas como Procomo ofrecen lo más reciente en este sentido. A raíz de ello, aseguran que todos sus clientes sean atendidos en pro de lo que quieren. Por su parte, son sinónimo de continuar con los pilares establecidos de esta metodología por allá en el siglo XX.

Top de los mejores estilos de arquitectura moderna en la actualidad

De acuerdo a lo que se ha venido planteando y tal como lo predica Procomo, la arquitectura moderna es muy versátil. Básicamente, desde el siglo XX adoptó distintas ideologías que la convierten en una tendencia muy flexible. A causa de ello, es posible resaltar una serie de estilos que predominan fácilmente. Ante ello, vale la pena identificar cuáles son como tal y describirlos pertinentemente.

Forma y función como precedentes

La arquitectura moderna se sustenta en un precedente sencillo en el cual toma en consideración la forma y función. En retrospectiva, quiere decir que todo elemento, independientemente de su forma, debe contar con una función o papel determinado en la obra. De lo contrario, no servirá como una estructura visual atractiva y destinada a un fin particular.

Por tal motivo, se ha establecido que este estilismo debe sumarse a un plan coherente. En otras palabras, requiere estar en armonía con el instinto de lógica humana, porque, normalmente, esa es la tendencia. Buscar entre algún diseño cuál es su significado, trasfondo o qué impacto tendrá en la sociedad. Por consiguiente, tanto la forma como la función precisan ir de la mano.

Diseños que viajen en el tiempo

Si existe una cualidad que sorprende en la arquitectura moderna en sus diferentes estilos, son sus diseños. Más allá de la forma y la función, también se caracterizan por “viajar” en el tiempo. Esto quiere decir que son estructuras pensadas de manera “neutra” sin un detalle que las ate a la era en la que fueron creadas. Así pues, pueden pasar desapercibidas de una época a otra.

Habitualmente a este tipo de obras se les denomina como “proyectos sin ornamentación”. Aun cuando no son desarrolladas con la típica infraestructura externa llamativa, responden a la búsqueda de la lógica humana. Quiere decir que se amolda a lo que la persona espera hallar en un tipo de construcción como la que tiene enfrente. A la larga, es un estilismo de arquitectura moderna muy famoso y bien empleado.

El popular racionalismo

Dentro de grandes empresas se ha enaltecido por completo la capacidad del racionalismo generalizado. Hoy por hoy, se trata de una corriente en la que recae todo el concepto de arquitectura moderna. La razón radica en que reúne todos los conceptos devengados desde el siglo XX para crear un diseño sencillo y que responda a la lógica humana.

A grandes rasgos el racionalismo es un estilismo que se enfrasca en líneas sencillas y bien delimitadas, combinadas con figuras geométricas prácticas que producen un efecto visual atractivo para todo el público. En otro orden de ideas, es una corriente de pensamiento que, por igual, es denominada como estilo internacional. A su vez, se le atribuyen otros nombres como movimiento moderno y más, relativamente nuevos.

Conociendo el “Mid Century Modern”

El racionalismo es una corriente de la arquitectura moderna que, en la actualidad, se ha extendido por todo el mundo. No por nada es designada como aquella variante internacional de gran envergadura que es tomada como ejemplo a seguir. Siguiendo esa tónica, progresivamente surgieron algunos tipos de arte a este respecto, dentro de los que se subraya el “Mid Century Modern”.

Esencialmente, el “Mid Century Modern” es una adaptación práctica del racionalismo a la parte o zona estadounidense. Como es de entrever, en este caso se agregan otros aspectos como un mayor aprovechamiento del espacio y de los planos superpuestos junto con la diversidad de figuras geométricas. Definitivamente, es un modus operandi que toma lo mejor de cada cultura.

No se debe olvidar el expresionismo

En lo concerniente a arquitectura moderna, el expresionismo es una de las técnicas o pensamientos más vivos de esta ciencia. Tal como lo indica su nombre, prioriza el sentimiento o la expresión propia del arquitecto en su obra. Aun así, como es de esperar, se conserva dentro de los límites normales o de lo que, frecuentemente, dictamina el racionalismo o el modernismo.

No obstante, en Procomo hacen énfasis en que no siempre es así, siendo una primicia que varía en función a la geografía. Por otro lado, el expresionismo es el contraste directo con la época política y social que atraviesa una particular fase humana en la historia. Ante ello, tiene grandes rasgos históricos que vale la pena analizar y profundizar al respecto paso por paso.

¿Qué ventajas posee la arquitectura moderna?

Procomo es una de las empresas con mayor recorrido en arquitectura moderna, dando a entender sus ventajas. Hasta la fecha, la más resaltante es aquella que va de la mano con la simplicidad del diseño. Dicho de otra manera, es el desarrollo y construcción de una infraestructura libre de objetos molestos. De esa manera, el resultado final va al grano, respondiendo a la lógica humana y a lo que el cliente espera desde el principio.