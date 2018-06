Reacción de la prensa internacional ante la excarcelación de “La Manada”

Después de cumplir dos años de prisión preventiva, los cinco miembros de “La Manada” han sido puestos en libertad por la Justicia. Como se recordará este grupo de jóvenes fue acusado de violación y condenado por abusos sexuales de una joven en los Sanfermines de 2016 en uno de los casos más mediáticos y controvertidos de la Justicia española.

El fallo emitido por la Audiencia Provincial de Navarra pone en libertad provisional a estos cinco sevillanos, que fueron condenados a nueve años de cárcel cada uno por el delito antes citado.

Esta puesta en libertad provocó la indignación de mucha gente que salió a las calles durante el pasado viernes 22 para expresar su disconformidad con esta medida al grito unánime de “Yo si te creo”.

Los periódicos españoles se hicieron eco de las concentraciones que tuvieron lugar en 32 ciudades de nuestro país, pero la noticia ha saltado a destacados medios informativos de la prensa internacional. En su momento ya publicaron la noticia de la condena por abusos que eludía la de agresión sexual y ahora la enérgica protesta por la excarcelación también ha saltado a las cabeceras de diversos medios de diferentes países.

Desde Estados Unidos, The Washington Post titula “Vergüenza, vergüenza: protestas a lo largo de España por la excarcelación de «La Manada”. Señala que éste es uno de los retos más importantes que tiene por delante el gobierno de Pedro Sánchez, que por otra parte es un gobierno mayoritariamente femenino.

También The New York Times da cobertura al caso, calificando al caso de “La Manada” como poco habitual, aunque también dice que no es inusual que los jueces en España dejen en libertad provisional a un condenado cuando está pendiente de una decisión judicial.

La publicación francés Le Figaro asegura que las protestas surgen desde un combativo movimiento feminista español, y considera a España un país pionero en la lucha de género.

Por su parte, Le Monde dice que el nuevo gobierno feminista español se pone a prueba con este caso, que se ha convertido en el #MeToo español.

No han sido estos los únicos medios internacionales que han recogido la noticia del fallo judicial y de las numerosas protestas que ha generado, y están haciendo seguimiento de este caso. También lo ha hecho el diario italiano Leggo, el argentino Clarín y el colombiano El Tiempo, entre otros.