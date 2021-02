El mercado laboral es un escenario cíclico que cuenta constantemente con personas interesadas en comenzar su carrera profesional o en cambiar de trabajo por diferentes motivos pero, ¿Qué crees que tienen en cuenta a la hora de elegir entre una u otra empresa?

Te garantizamos que actualmente el sueldo no es el único punto a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. De hecho, es precisamente por este tema por lo que a algunas empresas les resulta verdaderamente complicado atraer talento y/o retenerlo a pesar de ofrecer sueldos por encima de la media del mercado.

En caso de que este sea tu caso, te interesa saber qué es Great Place to Work®, su certificación para empresas y cómo esto puede ayudarte a atraer talento e impactar en resultados. ¡Te lo contamos!

Great Place To Work: misión y valores

El amplio mundo laboral guarda una infinidad de oportunidades y ofertas diferentes por lo que, en ocasiones, nos vemos confusos ante la decisión de elegir la empresa donde nos gustaría trabajar. De hecho, incluso a veces ni siquiera tenemos claro qué valores, requisitos y beneficios debería tener la empresa de nuestros sueños.

De este modo, y con el objetivo y misión de convertir las empresas en un lugar donde la gente quiera trabajar, nace Great Place to Work ® y su certificación para empresas que puedes obtener en cualquier momento del año.

En caso de ser empresario o estar buscando profesionales para tu negocio, debes tener en cuenta que hoy en día el sueldo no es la única parte del contrato que los candidatos valoran. Existen otros muchos beneficios o condiciones que las personas llegan a valorar incluso más que el salario a la hora de elegir entre una u otra empresa donde trabajar. De hecho, la meta de Great Place to Work ® es conseguir para 2030 que todas las personas puedan trabajar en lugares de trabajo excelentes y con muy buenas condiciones laborales.

Por ello, elabora frecuentemente diferentes análisis detallados que puedan servir de partida a las empresas interesadas. De este modo, las empresas tienen un lugar desde donde comenzar a dibujar acciones para convertirse en un lugar Great Place To Work®. Además, este indicativo se ha convertido en un recurso cada vez más consultado por las personas que se encuentran activas en el mercado laboral. En este punto, no hay duda de que te gustaría ser parte de las empresas mejor valoradas ¿verdad?

Great Place To Work® analiza el ambiente organizacional de una empresa y ofrece orientación para desarrollar e implementar nuevas medidas y acciones que la conviertan en un lugar donde todo el mundo quiera trabajar y, por lo tanto, repercuta positivamente en la atracción de talento. Además, basa sus preguntas en torno a la confianza que se crea en áreas como el liderazgo, el ambiente, el compañerismo y el propio desarrollo individual. Con el fin de conseguir datos mucho más objetivos, Great Place To Work ® mide el impacto de la red de influencia y la manera en qué se relacionan los empleados en datos de negocio. Además de la implatación de KPI’s que influyen en la rotación, Budget, NPS, etc.

De esta forma y gracias a la certificación de Great Place to Work ®, las personas pueden identificar cuáles son las mejores organizaciones para trabajar, por qué y hacer comparaciones entre una y otra empresa. El certificado o sello de Great Place to Work ® garantiza la excelencia de dicha empresa en cuanto a calidad y beneficios de sus empleados. Así, debes tener en cuenta que al obtener el certificado Great Place to Work ® estarás aumentando las posibilidades de elevar tu estatus como empleador preferido y conseguir así un mayor número de solicitudes de alta calidad. Great Place To Work ® es, sin duda, un muy buen motivo con el que atraer el talento que estás buscando y que tanto tiempo lleva encontrarlo a veces.

Además, es importante remarcar que una organización con el sello de Great Place To Work® genera un orgullo de pertenencia entre los empleados de la empresa ya que ellos mismos son los impulsores de la satisfacción de trabajar en dicho lugar. Y es que Great Place to Work ® hace que también sea fácil encuestar a los empleados para obtener ideas, realizar análisis, descubrir conocimientos prácticos y obtener así datos cuantitativos de calidad.

Elegir una empresa con certificado Great Place To Work ® es garantía de beneficios, buen ambiente de trabajo y buenas condiciones laborales. Además de que al conseguir que una empresa sea un gran lugar de trabajo puede ser beneficioso para todos ya que puede repercutir en mayor innovación y un aumento del crecimiento financiero. Además, debes tener en cuenta que el potencial humano es el eje principal del modelo y se verá influenciado positivamente a través de líderes efectivos, valores remarcables y confianza como base y misión principal.

Great Place To Work ®, considerado como el programa de reconocimiento nacional más sólido en la actualidad, evalúa y compara diferentes prácticas empresariales de todo el mundo. Así, millones de empleados realizan anualmente su encuesta con la que posteriormente consiguen guiar la investigación y mejora sobre la cultura del lugar de trabajo.

Así funciona Great Place To Work

Líder en el sector gracias a su modelo basado en la rigurosidad de los datos, el modelo de Great Place To Work ® se ha convertido en referente en cuanto a experiencia de empleados. De hecho, desde 1992 han logrado encuestar a más de 100 millones de empleados del mundo entero, consiguiendo así definir qué es lo que convierte a una empresa en un gran lugar de trabajo: la confianza.

Porque un gran lugar de trabajo es ese lugar donde los empleados confían plenamente en las personas para las que trabajan, creen en sus proyectos y se enorgullecen profundamente de ello. Un Great Place To Work ® es esa empresa donde los trabajadores disfrutan de las personas con las que trabajan y para las que trabajan.

De este modo y con el empleado en el corazón del modelo, no es de extrañar que cada vez sean más personas las que se sienten atraídas por empresas que cuentan con el sello Great Place to Work ®. Las empresas líderes y el público confían en Great Place to Work ® como una garantía de lo que significa ser un excelente lugar de trabajo.

Pero, ¿cómo se puede llegar a obtener el certificado Great Place to Work ® y cuáles son los requisitos y parámetros a que se tienen en cuenta? Su metodología Great Place to Work ® se basa principalmente en la confianza, es decir, en garantizar que todos los empleados (independientemente del rango y funciones a desempeñar) tengan una experiencia positiva en la empresa para la que trabaja. De este modo, todos los empleados, sin importar su franja salarial o rango, pueden contribuir a la mejora de la empresa en la que trabajan.

Recuerda que si estás buscando ser elegido en los procesos de búsqueda de trabajo, el certificado Great Place to Work ® será sinónimo de buen ambiente de trabajo y de orgullo de pertenencia. Consigue formar parte de su prestigiosa lista de empresas con certificación Great Place to Work ® y verás cómo tu negocio comienza a ser la elección del talento.