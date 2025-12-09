Medyclinic, dentistas que utilizan tecnología puntera en Benalmádena para revolucionar los tratamientos dentales

Según el Consejo General de Dentistas de España, nuestro país supera la media europea de especialistas en higiene bucodental. En esto, coinciden con nosotros Noruega y Alemania, que también tienen más de 76 dentistas por cada 100.000 habitantes. De todos ellos, el 97 % desarrolla su labor en el ámbito privado, en alguna de las más de 23.000 clínicas de las que el Consejo tiene conocimiento. La amplia oferta de dentistas no es de extrañar si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población española afirma tener problemas bucodentales. Aunque la sensibilidad dental es, por excelencia, la principal razón para acudir al dentista (afecta al 25 % de los pacientes), hay otras patologías igualmente comunes: las caries no tratadas (19%) y las encías sangrantes (19 %) son las siguientes en el ranking.

Para solventar todas estas afecciones que repercuten negativamente en la salud física del paciente, Medyclinic —una clínica dental Benalmádena con seis años de experiencia— cuenta con un equipo multidisciplinar de odontólogos, higienistas, ortodoncistas e implantólogos con formación en periodoncia, implantes, prótesis dentales y cirugía maxilofacial.

A continuación, explicamos por qué los pacientes de esta clínica dental malagueña la han valorado con 4,9/5 puntos en Google.

Clínica Dental en Benalmádena Medyclinic.

Dentista profesional en plena acción.

En este artículo encontrarás:



Equipo profesional altamente cualificado

En apenas un año, los dentistas colegiados en España han pasado de rondar los 42.000 a situarse prácticamente en 43.000 profesionales. Una buena parte de ellos, como hemos explicado anteriormente, realizan sus tareas en el ámbito privado. Es habitual que lo hagan en clínicas dentales franquiciadas, pero este modelo siempre conlleva un mayor riesgo. Afortunadamente, este no es el caso de Medyclinic, que está lejos de ser una franquicia. Medyclinic, con un equipo de dentistas y personal altamente cualificado y con gran vocación, buscan convertirse en tu nuevo dentista de confianza.

Una clínica de trato familiar asentada sobre tres pilares

Aunque disponen de cinco sedes, la clínica dental de Benalmádena se ubica en Avda. de Bonanza n.º 21 (local 2) , en Arroyo de la Miel. El establecimiento se define como una clínica dental familiar que basa su trabajo diario en tres pilares:

Cuentan con un equipo de dentistas expertos compuesto por odontólogos generales, implantólogos, prostodoncistas y ortodoncistas listos para ayudarte. También disponen del mejor personal de atención al cliente que te acompañarán durante todo tu tratamiento. Además, tienen un horario bastante amplio: lunes, miércoles y jueves abren de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, y martes y viernes, de 9 a 17 h ininterrumpidamente. Utilizan materiales de alta calidad. Todas las marcas con las que trabajan han sido oficialmente reconocidas por la Unión Europea. En cuanto a los dispositivos que emplean, todos son tecnología de última generación. El tratamiento de ortodoncia invisible en Medyclinic, que corrige la alineación de los dientes sin la molestia de los brackets convencionales, es un ejemplo bastante claro. Asimismo, la radiografía 3D permite al equipo de Medyclinic obtener imágenes tridimensionales de la cavidad bucal del paciente mucho más detalladas. De este modo, a partir de las fotografías obtenidas de raíces, nervios y huesos, el dentista Benalmádena puede realizar diagnósticos sumamente precisos y planificar la intervención igual que si tuviera al paciente justo delante. Ofrecen opciones de financiación que se adaptan al bolsillo del paciente. La primera consulta gratuita consiste en la valoración, el diagnóstico y radiografías que preceden a todo tratamiento dental. En función del estado de salud bucodental del paciente y de sus necesidades particulares, se propone un plan de tratamiento personalizado y un plan de pagos adaptado para ofrecerte la mejor solución.

Clínica Dental en Benalmádena Medyclinic.

El equipo profesional de una clínica que no es franquicia, sino familiar.

Opiniones positivas de los pacientes en Medyclinic

Más de 6.000 pacientes han quedado satisfechos después de pasar por Medyclinic. Muchos de ellos han compartido su experiencia tan positiva en las reseñas de Google, destacando la paciencia de su personal, la juventud de un equipo profesional bien cualificado y los resultados positivos obtenidos tras haber completado el tratamiento. Al final, el objetivo de Medyclinic radica en quitarle al paciente el miedo que suele sentir al estar frente a un dentista. Se trata de ofrecer, en todo momento, una experiencia indolora.

Si estás con algún dolor o molestia en tu boca, no dudes en acudir a Medyclinic, clínica dental en Benalmádena. Aquí encontrarás una clínica con trato familiar, un equipo altamente cualificado y seguro saldrás con una sonrisa renovada y una experiencia muy positiva. Pide tu primera cita gratuita hoy mismo.