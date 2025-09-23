Origen, división de materiales de construcción de Simetría Grupo, presenta la nueva imagen de Forcol Morteros.

Esta conocida marca de la compañía cuenta en su catálogo con adhesivos cementosos, morteros de albañilería, de revoco, así como todo tipo de autonivelantes, juntas flex y otros productos para la construcción, todos ellos diseñados, fabricados y ensacados en las instalaciones propias de la compañía.

La marca Forcol Morteros se consolida así con una propuesta de valor diferenciadora en el sector. En primer lugar porque parte de una compañía con gran experiencia en proyectos de construcción y en la fabricación y comercialización de este tipo de materiales. Por otro lado, porque como todas las iniciativas de empresas de Simetría Grupo, en esta ocasión también se han priorizado factores como los de calidad, sostenibilidad e innovación, para marcar un valor diferenciado.

Alta calidad en cemento de cola y productos químicos para la construcción

Los productos de esta marca de Simetría Grupo se apoyan en un servicio diferencial basado en la orientación al cliente, excelencia en todos los procesos, sostenibilidad y calidad humana de todo el equipo profesional.

El resultado de este trabajo especializado toma forma en cuatro categorías de productos disponibles en el catálogo de Forcol Morteros, que son las siguientes:

Adhesivos cementosos

Los adhesivos cementosos son el elemento clave en la colocación de baldosas cerámicas. Su labor consiste en crear la unión perfecta entre las baldosas y el soporte de colocación, consiguiendo así un efecto que aporte estabilidad y durabilidad.

La marca de Simetría Grupo, a través de Origen, ofrece una amplia variedad de productos adhesivos cementosos, orientados a todo tipo de trabajos y adaptándose así a las diferentes necesidades de cada proyecto relacionado con la colocación de alicatados, pavimentos interiores, etc.

Albañilería

Forcol Morteros también dispone para su comercialización de distintos productos de albañilería, con los que permite aprovechar fuerza, resistencia y agarre en función de las necesidades de cada trabajo.

Para construcción y reparación de estructuras, estos productos resultan imprescindibles en proyectos de edificación de paredes, techos y otros espacios clave de cualquier edificio.

La marca de Simetría Grupo dispone de mortero (rápido, proyectado, hidrófugo), cal hidráulica, cemento de distinto tipo y hormigón, para cubrir así todas las necesidades de los profesionales.

Morteros autonivelantes

El catálogo de Forcol Morteros se complementa con morteros autonivelantes, materiales diseñados específicamente para nivelar superficies de forma automática. Gracias a estos productos se puede eliminar imperfecciones y crear una capa uniforme y lisa. La opción ideal para preparar suelos antes de aplicar otros materiales como cerámica, moquetas o parquet.

Productos de rejuntado

Esta marca de Simetría Grupo completa su catálogo con productos de rejuntado de aplicación sencilla para conseguir uniones perfectas.

Este producto se aprovecha en la colocación de baldosas cerámicas para el llenado y sellado de las juntas de colocación, con el objetivo de conseguir un resultado sobresaliente, tanto a nivel funcional como estético.

La innovación de Forcol Morteros como alternativa de alto valor en su sector

Más de 50 años de experiencia en este área profesional, otorgan a Simetría Grupo la capacidad suficiente para crear una marca que represente una propuesta de valor diferenciadora.

Gracias a esta dilatada trayectoria en el sector, la compañía ha conseguido detectar las necesidades más habituales de los profesionales y desarrollar productos que se adaptan a las distintas demandas que hay en el mercado actual.

Para conseguir esta eficiencia en resultados prácticos, como también se ha plasmado en otras áreas de negocio, la innovación ha sido un pilar fundamental.

Para lograrlo, cuenta con un Laboratorio de Investigación propio que enfoca toda su labor en la mejora continua y la innovación de la prestación técnica de los productos que comercializa.

De igual manera, para los procesos de fabricación y ensacado, Origen cuenta con instalaciones tecnológicamente avanzadas, con las que puede garantizar la calidad de alto nivel en todos sus productos.

Como complemento a sus servicios, Forcol Morteros se apoya en un equipo logístico basado en una moderna y amplia flota de camiones propios, así como de todo un equipo profesional especializado, para que desde las sedes de Castellón, Valencia y Alicante, se puedan repartir los productos a todo el territorio nacional.