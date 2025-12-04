Becsa aprovecha la metodología BIM para impulsar la digitalización del Mercado de Abastos de Novelda

Becsa es una compañía de construcción e infraestructuras presente en Simetría Grupo con más de 50 años de experiencia. Buena parte de los motivos por los que esta empresa está bien consolidada en el sector se debe a la constante inversión en I+D+i.

Una demostración práctica de esta confianza en la innovación está en uno de sus últimos proyectos: la digitalización del Mercado de Abastos de Novelda gracias a la metodología BIM.

Proyecto de Becsa en el Mercado de Abastos de Novelda

Becsa se ha encargado de la rehabilitación del Mercado de Abastos de Novelda. Para alcanzar los objetivos propuestos, ha empleado la metodología BIM (Building Information Modeling) en todas las fases del proceso constructivo. Esto ha ayudado a la adecuación, mejora y digitalización de toda la edificación.

Durante el desarrollo de esta obra, la empresa ha trabajado en un entorno común de datos (CDE). Esta opción ha permitido una colaboración coordinada entre todos los equipos y ha garantizado la trazabilidad y actualización continua de toda la información.

También ha servido para realizar un seguimiento digital de la construcción, mediante la extracción de mediciones precisas para cada certificación y la captura de escaneos periódicos, que han ayudado a verificar la ejecución y ubicación de los elementos reales con respecto al modelo. Gracias a estos recursos, el modelo se ha ido actualizando de forma continua hasta obtener el modelo As Built.

Los modelos de información que han resultado de este trabajo incluyen información vinculada y documentación técnica, que es de vital importancia para la fase de operación y mantenimiento del edificio, ya que ayudan a conseguir una gestión más eficiente y sostenible, además de estar orientada a la digitalización.

Proyectos de Becsa vinculados a la innovación

La digitalización del Mercado de Abastos de Novelda es uno de los proyectos más recientes de Becsa en términos de innovación. Pero la experiencia orientada a este tipo de trabajos se ha mantenido en alza desde sus inicios.

Recientemente ha colaborado con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para el desarrollo de un innovador dispositivo que sirve para evaluar la abrasión de los pavimentos. Con él se pretende minimizar la gravedad de las heridas por quemaduras, que se producen en caídas de bicicleta, patinete y moto.

Hoy en día los desplazamientos en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son cada vez más numerosos. Por ese motivo la compañía ha decidido invertir en conseguir infraestructuras que sean más seguras. La evaluación de estos pavimentos puede ayudar a conseguir el equilibrio necesario entre resistencia al deslizamiento y prevención de la abrasión.

El proyecto TECNOCIR también está orientado al análisis de pavimentos. Más concretamente, persigue el monitoreo de temperatura del asfalto.

Se trata de una iniciativa que desarrolla Becsa junto con Rockwool, el Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción (GITECO), que pertenece al Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la Universidad de Cantabria (UC) y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (ITC-AICE).

El proyecto está orientado a mejorar el control de la temperatura del asfalto durante su transporte y descarga. Gracias a ello, se podrán alcanzar soluciones que optimicen los procesos de pavimentación y contribuyan a la economía circular.

En la línea de las posibilidades que permite la metodología BIM para proyectos como el de la digitalización del Mercado de Abastos de Novelda, Becsa participa también en el proyecto Smart Construction Manager.

En este caso el objetivo es mejorar el control de la gestión de obra y la cadena de suministro de materiales, en lo que se refiere al marco de su validación y despliegue progresivo.

Se trata de un importante proyecto liderado por Becsa, que desarrolla junto con empresas referentes en sus sectores como FCC Construcción, TPF Ingeniería, SG PLACO, Libelium, Cype y Signe, así como también con la colaboración de los centros tecnológicos de CETIM e ITAINNOVA, y la Universidad de Alicante.

Con estos y muchos otros proyectos de este ámbito, Becsa se mantiene a la vanguardia en la digitalización de la construcción y sigue impulsando el uso de nuevas tecnologías para optimizar tiempos en el desarrollo de proyectos y mejorar el control de todos los procesos de la obra.

