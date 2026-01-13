Visita de Cátedra Becsa a las obras del puerto

Simetría Grupo ha recibido la visita de alumnos de la UPV a las obras que se encuentran en desarrollo en el Puerto de Castellón.

Esta actividad, enmarcada dentro de la Cátedra Becsa, forma parte de la colaboración de la compañía con la Universidad Politécnica de Valencia y su Escuela de Caminos, Canales y Puertos.

Proyecto de Becsa en el Puerto de Castellón

La visita realizada por el alumnado de 1º del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia se centró en las dos obras que Becsa está ejecutando para el Puerto de Castellón.

En esta visita los alumnos pudieron comprobar el estado de las obras de acondicionamiento del muelle transversal exterior del puerto, así como también la ejecución de la primera fase de la estación intermodal.

También se les ofreció una charla dirigida por varios departamentos de Becsa, así como los responsables de los actuales trabajos en el puerto.

Los diferentes departamentos del grupo explicaron a los alumnos visitantes las labores que realizan sus profesionales durante todo el proceso constructivo.

Desde el departamento de Topografía se ofreció una explicación detallada de todas las tareas que se realizan y las tecnologías que se utilizan en su trabajo. Además, se aprovechó la visita para hacer una demostración en directo de un escaneado.

También participó en estas charlas la directora del departamento de Proyectos, Mireia Ballester, quien explicó la función que tiene su equipo en el proyecto.

Gracias a la intervención de otros profesionales, también se abordaron otros temas como, por ejemplo, la aplicación que se realiza de la metodología BIM, el aprovechamiento de nubes de puntos en el cálculo de estructuras y cómo está conectado con el modelo, la función que abordan los técnicos y técnicas de proyectos en labores de asistencia técnica y las responsabilidades que abarca la oficina técnica.

Por parte del departamento de Innovación, se ofreció a los estudiantes una charla en relación al proyecto Smart Construction Manager, enfocado en mejorar el control de la gestión de la obra y la cadena de suministro de materiales mediante la digitalización.

Cerró la visita el departamento de Recursos Humanos, que se encargó de recordar a todo el alumnado la posibilidad que tienen de acceder a prácticas en Simetría Grupo, a través de la Cátedra Becsa.

Otras actividades de Cátedra Becsa con Simetría Grupo

La visita a las obras del Puerto de Castellón es la última iniciativa que surge de la colaboración entre Simetría Grupo y la Universidad Politécnica de Valencia, que en los últimos años ha organizado muchas más actividades de este tipo.

Entre ellas, destaca la participación de Cátedra Becsa en la Semana de la Ingeniería Civil y Medioambiente de la UPV, en la que se ofrecen clases magistrales y eventos de networking entre empresas y alumnado, a los que también asiste Becsa.

Este tipo de actividades son decisivas para el futuro profesional de los alumnos, tanto para conocer más de cerca a las principales empresas del sector, como también para conocer las distintas especialidades en las que pueden focalizar su trabajo.

También se organizan visitas a otros entornos ligados a Simetría Grupo, como la Cantera de que dispone Origen Materiales (empresa especializada en la producción de las principales materias primas en construcción del grupo) en Castellón.

En este espacio de trabajo el alumnado tiene la posibilidad de ver de primera mano cómo se realizan los diferentes trabajos, así como valorar la solicitud de prácticas en el grupo.

Dependiendo de los proyectos en desarrollo en cada momento, los alumnos de la Cátedra Becsa también visitan otro tipo de obras. Recientemente los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver la obra Parc Sagunt II que está realizando la empresa Becsa de Simetría Grupo.

Como en la visita a los trabajos en el Puerto de Castellón, diferentes departamentos participaron para explicar su implicación en la obra en las diferentes fases del proceso de construcción y los estudiantes pudieron ver in situ las labores de urbanización que se estaban realizando.

