Kazuo Ishiguro, nuevo Premio Nobel de Literatura

Kazuo Ishiguro, escritor británico nacido en Japón, ha recibido el Premio Nobel de Literatura 2017.

Ishiguro nació en 1954 y a los seis años se trasladó a Londres. Es uno de los escritores anglosajones más leídos en todo el mundo, considerado uno de los 50 mejores escritores británicos de los últimos 70 años por el periódico The Times, traducido a 28 idiomas. Es autor de novelas como “Los restos del día” (1989), que le catapultó a la primera línea de los escritores europeos, “Nunca me abandones” (2005) y su libro más reciente: “El gigante enterrado” (2016).

Este autor pertenece a la generación de novelistas británicos (junto a Ian McEwan, Shalman Rusdie, Julian Barnes y Martin Amis) que, en los años 80, contribuyeron a renovar la narrativa anglosajona.

Con este premio la academia sueca vuelve a premiar a un autor que no estaba en las previsiones de los especialistas, aunque su premio no se ha visto envuelto en la polémica del pasado año, cuando lo recibió el cantante Bob Dylan, ya que Ishiguro cuenta con mucho respeto y reconocimiento por parte de la comunidad literaria. No en vano, este autor cuenta en su haber con varios premios de prestigio, como el Premio Brooker y el Premio Whitbread al mejor autor novel británico.

Además, dos de sus novelas (“Los restos del día” y “Nunca me abandones”) han sido llevadas al cine, lo que ha propiciado el conocimiento de su obra por el gran público.

Kazuo Ishiguro, que se aficionó a la Literatura de pequeño gracias a las lecturas de las aventuras de Sherlock Holmes, no se creyó la noticia cuando su agente se la comunicó. En estos tiempos de noticias falsas este reconocido escritor pensó que el rumor sobre su supuesto Nobel de Literatura se trataba de un fake más de los que nos asaltan a diario. Hasta que la mismísima BBC le llamó para dar la noticia.

El jurado de los Premios Nobel ha justificado el galardón destacando la “gran fuerza emocional” que tienen las novelas de este autor, “que han descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”.

El autor señaló que espera este “magnífico honor” que ha recibido contribuya a dar aliento a las fuerzas de la benevolencia y de la paz en unos tiempos en los que los valores del mundo, sus líderes y la seguridad están envueltos en incertidumbre..