Zuckerberg reconoce errores ante la fuga de datos ocurrida en Facebook

Después del escándalo surgido en los últimos días por la fuga de datos confidenciales ocurrida en Facebook, Mark Zuckerberg ha roto su silencio y ha reconocido que se cometieron errores que permitieron estos fallos de seguridad.

Las informaciones sobre estas filtraciones, que han ascendido hasta los 50 millones de datos de usuarios revelados a la consultora británica Cambridge Analytica, saltaron hace unos días a las portadas de medios como The New York Times y The Observer. Esta consultora fue contratada por el equipo de Donald Trump en su campaña electoral de 2016 por más de 6 millones de dólares. Los citados medios publicaron también que la información robada a Facebook fue utilizada para construir un programa informático que fuera capaz de predecir las decisiones de los votantes y poder influir sobre ellas.

Facebook es hoy por hoy la red social más grande del mundo. Su fundador ha señalado a través de su propio perfil personal en esta plataforma que la firma va a investigar todas las aplicaciones que hayan accedido a grandes cantidades de información antes de 2014, año en el que se les impusieron limitaciones. Como se recordará, antes Facebook permitía que los desarrolladores que creaban apps vinculadas a la red social tuvieran acceso a la información de los amigos de Facebook de los usuarios que instalaban esas aplicaciones, a pesar de que no habían dado su consentimiento para ello.

Asimismo, Mark Zuckerberg anunció restricciones para los desarrolladores de aplicaciones de cara a evitar futuros abusos. Por ejemplo, una de ellas es la eliminación del acceso de los desarrolladores a los datos de los usuarios si estos no han utilizado la aplicación en tres meses, y la otra, la reducción del número de datos que se proporciona ahora mismo a las aplicaciones.

En el mismo comunicado Zuckerberg asegura que la compañía tiene la obligación de proteger los datos privados de sus usuarios, y que si no lo hace así no son dignos de servirles. El comunicado se cierra con la promesa de solucionar el problema y construir un mejor servicio a largo plazo.

Entre que saltó la noticia y la reacción de Mark Zuckerberg han pasado varios días en los que se ha incrementado la presión hacia esta compañía tecnológica y se han desplomado sus acciones en Bolsa. Los inversores han decidido castigarla y esto ha provocado la pérdida de más de 53.000 millones.