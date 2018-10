El turismo extranjero descenderá un 15% en 2019

Si todo sigue como hasta ahora, el año que viene viviremos un descenso del turismo extranjero en España que los expertos cifran entre un 15 y un 20%. Son las conclusiones hechas públicas por la CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes).

Según la información que ha hecho pública la CEAV si la situación no varía se vaticina este descenso en la visita de turistas internacionales a nuestro país, en especial a los destinos de sol y playa como pueden ser Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Costa Brava o Costa del Sol.

Estas declaraciones las ha realizado el presidente de la CEAV, Rafael Gallego, en la presentación de Travel Night, encuentro profesional del sector que reúne en Málaga a más de 150 agentes de viajes y alrededor de 40 empresas del sector turístico, que incluye tanto a proveedores, empresas hoteleras, tecnológicas y aseguradoras.

La causa fundamental que identifican los especialistas es que los operadores turísticos tienen distintos intereses y que competidores clásicos de nuestro entorno, como Turquía, Egipto, Grecia y otros destinos, que habían vivido una época más floja debido a su inestabilidad política (y que ha favorecido durante una época la llegada de turistas extranjeros a España), están bonificando en estos momentos vuelos y cruceros.

Para soportar esta notable caída, desde la confederación proponen, principalmente, medidas orientadas a la moderación de los precios y la diversificación de mercados.

El presidente de la CEAV ha recomendado a los empresarios hoteleros que no se esperen hasta el último momento para hacer sus ofertas de turismo interior, ya que de lo contrario se encontrarán con problemas. En los momentos de crisis, ha señalado Rafael Gallego, es el turismo nacional el que históricamente no ha salvado de la crisis. También ha señalado la necesidad de abordar otros mercados extranjeros que no sean los tradicionales Reino Unido, Alemania, etc.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García, que también espera que el turismo nacional sea capaz de compensar ese retroceso anunciado del internacional y, además, ha señalado que los empresarios hoteleros deben ir pensando seriamente en recortar precios y fomentar otros mercados aparte del británico.

Respecto a la problemática del alquiler vacacional, representado por plataformas como Airbnb y otras, la CEAV exige de las autoridades que se busque una regulación asumible sin prohibir esa actividad.