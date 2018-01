Cómo conocer gente cómo tú por Internet

¿Todavía no te has atrevido a conocer gente por internet? Elimina ese miedo y adáptate a los nuevos tiempos, porque puede que la media naranja que estás buscando se encuentre online. Si eres una persona que no sabe como buscar a gente online, te invito a seguir leyendo. Así te podrás dar cuenta de las muchas posibilidades que te ofrece internet. No te pongas muros donde no los hay. Seguro que a través de internet podrás conocer a gente realmente interesante.

Realmente es muy divertido conocer a gente nueva, pero en ocasiones por diferentes motivos no tenemos la posibilidad de hacerlo. Si por motivos laborales, de estudios o por cualquier otro motivo no puedes conocer a gente nueva, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de la aventura de conocer gente online. Gracias a internet, conocer a personas como uno mismo es muy fácil, de aquí que cada vez más personas usen este medio.

¿Dónde puedo conocer gente por internet?

Gracias a la gran expansión del mundo online, te puedo asegurar que hay muchas webs a través de las cuales poder encontrar a gente.

Los chats son un gran lugar para encontrar a personas que tienen los mismos gustos, se encuentran cerca de nosotros o buscan lo mismo. Un ejemplo claro son las salas de Terra Chat. Estas salas nos permiten encontrar fácilmente a las personas que estamos buscando. Las salas se dividen por ciudades, por países, por preferencias… es decir, que no te será complicado poder conocer a gente nueva que realmente te interese.

También existen aplicaciones móviles que te permitirán conocer a gente. Como todo en esta vida, lo importante es saber que aplicación móvil instalar. Dependiendo de lo que estés buscando, deberás apostar por unas aplicaciones u otras. Hay de todo tipo, para ligar, para conocer a amigos, para compartir experiencias…

Otra opción puede ser la de usar una web de contactos. Estas webs normalmente suelen ser de pago y tienen la característica de hacer un estudio de sus clientes para presentarles a personas que realmente podrían estar interesadas en ellas. Normalmente la tasa de éxito es elevada y normalmente se suelen usar como medio para conocer a otra persona y comenzar una relación.

Eso sí, sea cual sea el medio que uses, es importante que tengas claro que no vas a encontrar a tu mejor amigo o a tu media naranja a la primera. Tendrás que ser un poco insistente hasta contactar con la persona ideal.

Aumenta el número de personas que se conocen por internet

Según un estudio, el 43% de las personas ya se conocen por internet, es decir, que cada vez es mayor el porcentaje de personas que usa el mundo online para aumentar su red de contactos, sus amistades y sus ligues.

Si seguimos el consejo de eDarling, podemos darnos cuenta de que internet es un canal efectivo de comunicación a la hora de relacionarnos. Gracias a que la gran mayoría de experiencias son positivas, cada vez somos más las personas que usamos internet para conocer a gente como nosotros.

Es más, según los últimos estudios, podemos ver como el 32% de los españoles ya no se conforman con encontrar pareja a través de los medios tradicionales, sino que ese porcentaje usa la red para encontrar a su pareja. Por otra parte, podemos comprobar como el 60% de las personas que buscan pareja online son hombres, mientras que el resto son mujeres. Es más, este estudio también nos muestra que el 74% de las personas que buscan información sobre las webs de contactos, lo que realmente están buscando es un medio para encontrar el amor que no consiguen encontrar por otros medios.

Consejos para conocer gente online

Es importante que mantengas tu privacidad en todo momento para evitar posibles problemas en el futuro en caso de que la otra persona resulte no ser la persona que pensábamos.

A su vez es importante intentar ser sinceros sin revelar demasiada información privada.

Si tienes la suerte de tener una cita, es importante que la aproveches. El primer contacto es muy importante y puede decidir si la relación sigue adelante o no.

Es muy importante que seas una persona precavida, pero siempre con un pensamiento positivo. Si comienzas a buscar pareja con un pensamiento negativo, lo más seguro es que fracases en tu búsqueda.