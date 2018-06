Consejos para ligar en Badoo

¿Te has abierto una cuenta en Badoo y no sabes por dónde empezar? No te preocupes porque a continuación te presentamos algunos interesantes consejos para que empieces a ligar por Badoo desde el primer momento. Sigue al pie de la letra nuestra guía y seguro que en muy poco tiempo consigues triunfar en esta red social.

No intentes irte muy lejos

Lógicamente si tu radio de búsqueda es más amplio vas a encontrar a mucha más gente con la que hablar pero obviamente esto no te servirá de nada si de verdad quieres ligar y conocer a alguien porque no te vas a ir a la otra punta del país para tomar un café y obviamente la otra persona tampoco lo hará (y si lo haría probablemente deberías preocuparte). Cuanto más cercano sea el círculo que límites para conocer gente mejor porque vas a tener muchas más posibilidades de convertir esa relación online en una relación real. Busca a gente de cerca de tu zona o como mucho de una gran ciudad cercana para conseguir tener éxito. Si te interesa empezar cuanto antes deberías saber que aquí puedes descargar Badoo gratis .

Tu perfil es la clave

En segundo lugar debes tener claro que tu perfil puede ser la llave que te abra muchas puertas en el mundo de ligar por Badoo o por contra la que te las cierre todas y eso solamente depende de ti.

Cuando empiezas a hablar a una persona solamente podrá saber cosas de ti recurriendo a tu perfil con lo que sin duda debes incluir fotos tuyas veraces, y muy importante: actuales. No te olvides de elegir las fotos en las que mejor salgas porque la primera impresión siempre es la que más nos marca. Además debes elaborar una descripción totalmente original pero que te defina de verdad, que no sea extravagante pero que llame la atención de todas las personas que puedan leerla. Incluye detalles sobre tu físico pero también sobre tu forma de ser y no te olvides de apuntar tus aficiones y puntos fuertes. Intenta venderte bien y sobre todo no digas mentiras porque como dice el dicho “antes se pilla a un mentiroso que a un cojo”.

Analiza a tus futuras conquistas

Igual que las personas a las que hables revisarán tu perfil para conocerte mejor, tú debes tener bien claras tus preferencias y analizar muy bien todos y cada uno de los perfiles a los que vayas a empezar a hablar para ver si de verdad son lo que estás buscando, si te interesa conocerles, y sobre todo, para buscar una buena estrategia para empezar a establecer un primer contacto.

La originalidad al poder

A la hora de contactar con alguien que te interese, además de tener en cuenta sus aficiones para poder empezar con buen pie deberías ser totalmente original porque piensa que la misma persona estará recibiendo muchísimas solicitudes cada día (las mujeres muchas más que los hombres ya que hay más presencia masculina que femenina en Badoo). Diferénciate aportando un toque original pero sin parecer excesivamente extravagante. Por ejemplo, si le dices “hola guapa” es muy probable que nunca le responda, pero si por ejemplo entablas conversación haciéndole alguna pregunta en relación al país en que aparece en su fotografía o a su afición favorita sin duda contestará y se animará a hablar contigo. Usa el sentido común y tus mejores armas y seguro que triunfarás.