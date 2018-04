8 consejos para evitar atascos en tu hogar

Uno de los grandes problemas que podemos vivir en un hogar es un atasco. Seguro que si todavía no lo has sufrido eres de las personas que piensan que nunca vas a sufrir un atasco, pero si no tomas las medidas necesarias, puedes estar seguro de que el riesgo de sufrirlo es elevado.

No tires toallitas desechables

Actualmente estamos viendo en los medios de comunicación como las toallitas desechables son un gran problema por culpa de las personas que las tiran por el inodoro. Pero debes saber que no solo podrás provocar problemas en los desagües comunes, sino que el atasco podrá generarse en tu propio desagüe. Si no quieres correr ese riesgo, tira las toallitas a la basura. Es un gesto que no te cuesta nada.

En el fregadero, tapones con rejilla

Si eres de las personas que friegan en el fregadero, es importante que tengas un tapón con rejilla. Este tipo de tapones destacan por impedir que los residuos pasen a la tubería del desagüe, mientras que el agua se va sin problemas. Gracias a que los residuos no se cuelan, esto hará que sea mucho más complicado que se pueda producir un atasco.

Quita los restos de comida

Para reducir todavía más el riesgo de sufrir un atasco, te recomiendo que antes de lavar los platos quites bien los restos de comida y los tires a la basura. Debes saber que muchos de los atascos en los fregaderos se producen por acumulación de alimentos en las tuberías del desagüe.

No tires el aceite por el fregadero

Como nos aconseja esta empresa de desatascos Madrid, es muy importante no tirar el aceite que nos ha sobrado de hacer la comida por el fregadero. Esto es una acción más común de lo que parece y puede provocar atascos muy importantes.

El aceite se puede unir con otros restos de alimentos en el desagüe, lo cual provocará tapones realmente importantes. Si no quieres tener que llamar a un profesional porque te es imposible eliminar el atasco, lo mejor que puedes hacer es no tirar el aceite por el fregadero.

Quita los pelos de la ducha

Muchos de los tapones que se producen en el desagüe de las duchas son producidos por la acumulación de pelos. Si no quieres sufrir un atasco en tu bañera, es importante que retires la gran mayoría de pelos después de ducharte. Así estos no se irán acumulando y provocarán en el futuro un tapón. Puede parecer una tontería, pero los pelos de un día y de otro hacen que el tapón se vaya creando sin darnos cuenta. Es verdad que será imposible quitarlos todos, pero si quitamos una buena parte nos aseguraremos de que el riesgo será mucho más bajo.

No uses el WC como el cubo de la basura

Muchas personas tienden a tirar de todo por el WC porque piensan que puede tragarse todo lo que se le hecha. Es más, según los últimos estudios, se ha demostrado que se tira de todo. Siempre que puedas, tienes que evitar tirar toallitas, compresas, preservativos, algodones… todo esto se puede acumular en un punto y provocar un atasco importante que luego será complicado de eliminar. Yo te recomiendo tirar solo papel higiénico y de manera moderada para evitar tapones que luego sean complicados de eliminar.

Usa detergentes líquidos

Se ha demostrado que los detergentes líquidos cuidan mucho más nuestros desagües. Si todavía eres de las personas que usan detergentes en polvo, puede ser un buen momento para cambiar tus costumbres y cambiar de detergente. Y es que la acumulación de los residuos se va acumulando poco a poco y con el paso de los años esto produce que el desagüe no funcione correctamente y haya que llamar al fontanero para que nos limpie las tuberías.

Cuidado con la cal

La cal es algo de lo cual no somos conscientes, pero también puede provocar un daño importante en nuestros desagües si no tomamos las medidas necesarias. Por este motivo, siempre que puedas tienes que intentar usar productos antical que ayuden a tus tuberías a estar limpias. Esto es muy recomendable en todas las zonas, pero sobre todo te recomiendo tomar estas medidas si vives en una zona donde el agua es dura y en consecuencia tiene mucha cal. Con este sencillo gesto conseguirás que los atascos sean mucho menos probables por culpa de la cal.